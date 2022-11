Beyoncé et Jay Z ont été repérés par les paparazzis dimanche…

Beyonce et Jay Z se tiennent la main en quittant le dîner chez Giorgio Baldi

Les Carters ont été photographiés en train de quitter un dîner chez Giorgio Baldi. Nous devons dire que même lors d’une journée décontractée, Queen Bey tue toujours. Bey est sortie dans une chemise à col rond à manches longues Whitney Museum et une jupe plissée bleu marine, tandis que Jay Z a porté une coupe entièrement noire et un chapeau Puma.

Voici un examen plus approfondi. Nous aimons la façon dont Bey a habillé un peu le look avec des sandales à lanières. Et il semble que Julius n’était pas trop loin. C’est lui juste à côté de Hov, n’est-ce pas ?

La semaine de Thanksgiving est entièrement consacrée à la famille, mais nous sommes heureux que maman et papa aient eu une soirée de qualité. Merci à Blue Ivy, Rumi et Sir de les avoir laissés passer la nuit. MDR.