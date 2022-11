Beyonce et Jay Z se déguisent en “famille fière” avec des enfants

Beyoncé et Jay Z ont présenté une rare exposition de leur famille en costume complet en tant que “Proud Family” animée de Disney dans un nouveau message sur les réseaux sociaux du Renaissance chanteuse.

Beyoncé entre dans le rôle de Trudy Proud et Suga Mama de “The Proud Family”

Nous savions que Bey retenait la chaleur et jeudi soir, elle a laissé tomber une photo de toute sa famille, y compris son mari Jay-Z, sa fille de dix ans Blue Ivy et les jumeaux Rumi et Sir Carter, tous deux déguisés en famille animée populaire.

“Famille tous les jours et toutes les nuits”, la chanteuse superstar a sous-titré le cliché, qui la présentait deux fois, habillée en Suga Mama sur le côté gauche de la photo et Trudy Proud sur le côté droit. Hubby Hov a dépeint le père de la famille Oscar Proud, tandis que Blue était habillé comme le personnage principal de la série Penny Proud et Rumi et Sir ont représenté les jeunes frères et sœurs CeCe et BeBe.

Adorable non ? Bey a vraiment frappé le regard de Suga Mama dans le parc.

“The Proud Family” diffusé sur Disney Channel de 2001 à 2005

Les vrais fans se souviendront que le groupe de Bey, Destiny’s Child, avec sa sœur Solange, a contribué à la bande originale de l’émission “The Proud Family” à l’époque, en chantant la chanson thème. Plus tôt cette année, la mère de Bey et Solo a fait une apparition dans “The Proud Family: Louder and Prouder” en exprimant une esthéticienne sans fioritures nommée “Ms. Gina », qui coiffait l’ennemi de Penny Proud, LaCienega pour sa quinceañera.

La société de Bey, Parkwood Entertainment, est entrée sur les réseaux sociaux en mémorisant son double costume avec une photo de Bey en tant que Trudy sous les mots “moi quand ce numérique RENAISSANCE est tombé” et Bey en tant que Suga Mama sous les mots “moi quand ce visuel RENAISSANCE tombe .”

Les fans réclament que Bey dépose des vidéos pour accompagner ses nombreux singles à succès du RENAISSANCE album depuis que le projet a été abandonné cet été le 29 juillet.

Il y a images actuellement fausses promouvoir les visuels de Bey Renaissance à venir bientôt sur Twitter et Instagram.

Depuis que Bey a abandonné de manière inattendue son album visuel éponyme Beyoncé Le 13 décembre 2013, la chanteuse est devenue célèbre pour avoir utilisé l’élément de surprise avec son contenu.

La photo d’Halloween de la famille Carter ne fait pas exception !