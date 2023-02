Beyoncé et Jay-Z organisent un brunch étoilé du Roc Nation 2023

C’est encore cette période de l’année ! L’illustre brunch Roc Nation, sur invitation seulement, a fait sortir les plus chauds d’Hollywood pour célébrer le week-end des Grammy avec Beyoncé et Jay Z.

Prêt à entrer dans l’histoire en tant qu’artiste et rappeur le plus primé aux Grammys 2023, le couple puissant a organisé samedi la soirée étoilée dans une résidence privée à Bel-Aire. Le courrier quotidien rapporte que Kelly Rowland, Lil Kim, Offset, Tems et bien d’autres se sont présentés et se sont présentés à l’extravagance pré-Grammy.

Si votre invitation au brunch Roc Nation s’est perdue dans le courrier, regardez ces photos de certaines des plus grandes stars habillées de leur mieux pour le brunch.

Beyoncé a servi Alien Superstar dans une robe blanche Gareth Pugh avec un col surdimensionné et des panneaux de corset chromés. La styliste KJ Moody a complété le look avec des escarpins à plateforme en miroir argenté d’Amina Muaddi.

Découvrez la reine qui fait son entrée époustouflante.

Kelly Rowland a assorti sa meilleure amie Bey en blanc royal. Elle était stupéfiante dans une robe corsetée asymétrique Ashi Studio magnifiquement drapée, conçue par Kollin Carter.

Le légendaire Lil Kim a secoué Area tout noir avec des embellissements argentés. Elle a posé avec d’autres icônes du hip-hop Hov et Swizz Beatz.

Lil Kim s’est pavanée sur le chemin bordé d’un orchestre à cordes pour faire son entrée royale.

La reine des abeilles avec la reine Bey !

Tems a séduit en blanc alors qu’elle discutait avec Jay et avait une mini réunion “Move” avec Bey.

Offset était impeccable dans son costume bleu iceberg et son col roulé noir.

Le rappeur Migos était tout sourire alors qu’il posait avec l’icône intemporelle Babyface, qui portait une coupe noire avec une veste rose pâle.

Coco Jones brillait dans une veste courte verte monochromatique et une jupe à volants asymétrique assortie.

Winnie Harlow dans une charmante robe chartreuse avec des gants et des talons assortis.