Beyoncé et Jay Z font du yachting en Croatie avec leurs enfants

Du contenu sain pour la famille Black à venir pour bien commencer votre semaine !

La saison de la Vierge a officiellement commencé, ce qui signifie que nous sommes également arrivés à la période de l’année où Beyoncé et Jay-Z aiment monter à bord d’un yacht avec leurs amis les plus proches et leur famille et naviguer loin de nous, les paysans…

Les Carters ont été rejoints par leur sécurité de longue date Julius de Boer, qui a été photographié en train de bavarder avec son mari Hov.

Selon les photographes, Jay, Bey, Blue Ivy, Rumi et Sir sont tous JUSTE arrivés à l’aéroport croate de Dubrovnik et sont immédiatement montés à bord de ce yacht de luxe nommé Faith.

On dirait que les enfants se sont dirigés directement vers la piscine pour se rafraîchir.

Écoutez, c’est le genre de détente que nous aimerions pouvoir nous permettre et Bey mérite vraiment ce repos après avoir laissé tomber tout ça Renaissance chauffez-nous le mois dernier !

On dirait que Blue Ivy faisait du jam sur ce truc. Que pensez-vous qu’ils écoutent à bord de ce yacht ? Est-ce le reste des inédits Renaissance actes? Maverick City pour la famille ? Des coupes Hov classiques ?

On dirait que les Carters attendent un bon repas cuisiné par un chef. Des pinces de homard et de crabe à venir ?

De toute évidence, la croisière en yacht de la famille Carter est une grande tradition annuelle pour Bey et Hov et les enfants. Quelles sont certaines des traditions de votre famille que vous attendez avec impatience chaque année ?

Nous savons que nous sommes en vogue parce que ce n’est qu’une question de temps avant que Bey laisse tomber une séance photo sur un yacht et nous pouvons arrêter de plisser les yeux sur ces photos de paparazzi à longue lentille!