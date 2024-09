Beyoncé et JAY-Z célèbrent le lancement de SirDavis avec un dîner à Paris

Beyoncé a partagé de nouvelles photos d’elle-même, de JAY-Z et des invités rassemblés pour la soutenir alors qu’elle célébrait le lancement du SirDavis American Whiskey à Paris.

La chanteuse a offert à ses abonnés Instagram un aperçu de la célébration via deux publications distinctes : une vidéo publiée sur son compte vendredi 27 septembre et une série de photos partagées samedi 28 septembre.

La vidéo, qui pourrait facilement servir de promotion pour la marque premium, s’ouvre avec Beyoncé perchée sur l’accoudoir d’un siège en cuir alors qu’elle regarde par la fenêtre la Tour Eiffel. Le clip – dont la bande originale est la chanson française « Laisse-moi respirer » de The Vrooming Crew & Dolores – voit ensuite les invités arriver dans une salle à manger décorée, avant de remplir les sièges à table alors que Hov et Bey sont assis côte à côte.

Cela cède finalement la place à des photos d’une fête qui était apparemment ouverte à une foule beaucoup plus nombreuse, avec des cocktails SirDavis, un photomaton et même des photos du Cowboy Carter chanteuse dansant aux côtés de ses invités, dont Kelly Rowland.

Le carrousel comprend des photos d’elle posant seule, ainsi qu’avec son mari, le personnel de cuisine responsable du dîner du soir et des amis.

Elle lui montre également un sac à main personnalisé conçu pour ressembler à une véritable bouteille SirDavis et un nail art imitant le logo de la marque.

Beyoncé a annoncé le lancement de sa propre marque de whisky – une collaboration avec Moët Hennessy – à la fin du mois dernier

Le nom de la gamme, SirDavis American Whisky, rend hommage à l’arrière-grand-père paternel de la superstar, Davis Hogue, dont elle a récemment appris qu’il était agriculteur et chasseur de contrebande dans le sud des États-Unis pendant la Prohibition.

« J’ai toujours été attiré par la puissance et la confiance que je ressens lorsque je bois du whisky de qualité et je voulais inviter davantage de gens à ressentir ce sentiment », a déclaré Bey dans un communiqué. «Quand j’ai découvert que mon arrière-grand-père était un homme au clair de lune, j’ai eu l’impression que mon amour pour le whisky était destiné. SirDavis est pour moi une façon de lui rendre hommage, nous unissant à travers un nouvel héritage commun.

« En partenariat avec Moët Hennessy, nous avons créé un délicieux whisky américain qui respecte la tradition mais permet également aux gens de découvrir quelque chose de nouveau et d’unique dans la catégorie. Vous pouvez le goûter mieux que je ne pourrais jamais vous le dire – bienvenue, SirDavis.

Et comme un clin d’œil à ses racines, SirDavis est entièrement fini, mélangé, mis en bouteille et basé dans la ville natale de Beyoncé à Houston, ce qui en fait la première marque de spiritueux de Moët Hennessy entièrement développée aux États-Unis.

La semaine dernière, la mégastar a publié une nouvelle vidéo promotionnelle de SirDavis, qui est autant une célébration de la libation que de la star elle-même.

La publicité est apparue sur la page Instagram de Bey le 22 septembre, un peu moins de trois semaines après que la marque soit devenue disponible à l’achat en ligne et dans les magasins de détail, et environ un mois après le début de sa période de précommande.

Dans la vidéo, on voit la chanteuse et entrepreneure d’abord se faire coiffer pour une séance photo, puis sortir des coulisses avec un look complètement différent. On la voit ensuite se détendre dans une loge, avant d’apparaître plus tard dans un jet et dans un ranch, habillée d’un jean et d’un débardeur.

Entre les différentes scènes du clip, les mots « La Muse », « Le Fondateur » et « La Femme » clignotent rapidement à l’écran sur un fond blanc cassé.