Beyoncé et Jay-Z achètent la maison la plus chère de l’histoire de Cali

Il n’y a pas d’endroit comme à la maison — surtout pour Jay Z et Beyoncé après leur achat historique d’un méga-manoir Malibu.

Les superstars mondiales ont marqué l’histoire de l’immobilier avec l’achat de leur nouvelle propriété de 200 millions de dollars, ce qui en fait la maison la plus chère vendue dans l’État de Californie, TMZ rapports.

Le couple a arraché le record à leur nouveau voisin, le capital-risqueur Marc Andreessen, qui a acheté son berceau pour la modique somme de 177 millions de dollars en 2021.

L’acquisition par les Carters du complexe en forme de L est également le deuxième achat immobilier le plus cher aux États-Unis. La première place appartient à un appartement de 238 millions de dollars acheté par le roi des fonds spéculatifs, Ken Griffin, à Central Park South à New York.

Les hypothèques massives ne sont pas nouvelles pour Jay et Bey. Ils avaient précédemment acheté un manoir de construction similaire pour 88 millions de dollars à Bel Air. Malgré le prix élevé de leur nouvel achat, les créateurs de musique ont en fait conclu un accord sur la maison de luxe. Il était initialement vendu avec un prix de 295 millions de dollars.

Beyonce, qui est actuellement sur elle Tour du monde de la Renaissance et devrait atteindre le statut de milliardaire après son achèvement, pourra rajeunir sur sa nouvelle propriété de 8 acres, surnommée à juste titre Billionaire’s Row. Lors d’une escale à Londres, le couple a pris plusieurs photos pour faire savoir aux fans que les amants de longue date sont toujours « Crazy In Love ».

Beyoncé perchée en solo dans un costume sexy en tweed dans un fauteuil en cuir. Elle a également posé devant un bar chic ainsi qu’avec ses hubs dans un ascenseur alors que Jay-Z tient une tasse de thé.

Le couple a également posté un carrousel de photos avant une soirée mettant en vedette Beyoncé portant une robe bustier noire avec des diamants de différentes tailles recouvrant le tissu sombre. Jay assorti dans un ensemble entièrement noir et des coups de pied blancs.

À l’intérieur du nouveau méga-manoir Malibu de Jay-Z et Beyoncé

Lorsque la reine et la chèvre reviendront d’outre-mer, elles s’installeront dans leur nouvelle maison. La belle nouvelle propriété se trouve sur une falaise surplombant l’océan Pacifique. La propriété est un lieu idyllique pour leurs trois enfants, leur fille Blue, âgée de 11 ans et les jumeaux fraternels de cinq ans, Rumi et Sir.

L’architecte japonais Tadao Ando, ​​connu internationalement pour ses incroyables structures en béton, a conçu ce complexe plus grand que nature. Les caractéristiques comprennent des panneaux de verre du sol au plafond, des couloirs en béton et une vaste cour arrière mettant en valeur une piscine luxueuse qui surplombe la plage. Le lauréat du prix Pritzker est également en train de concevoir la maison de Kanye West à Malibu.

Le célèbre collectionneur d’art William Bell a initialement acheté la maison moderne minimaliste de 40 000 pieds carrés pour 14,5 millions en 2003, selon le Temps de Los Angeles.

Bell a passé près de 15 ans à créer la structure en béton de sa maison en bord de mer avec sa vaste collection d’art privée, selon le Poste de New York. Apparemment, la maison de rêve n’a été montrée qu’à un groupe restreint d’acheteurs. M. et Mme Carter ont frappé pendant que le fer était chaud, comme ils l’ont fait lors de nombreux achats de maisons passés.

Les précédentes virées shopping de Jay-Z et Beyoncé dans l’immobilier de luxe

Le couple a possédé et vendu des maisons partout aux États-Unis, notamment à la Nouvelle-Orléans, à New York, à Miami Beach et dans les Hamptons, selon Résumé architectural.

TMZ rapporte que les amoureux gagnants d’un Grammy ont acheté le domaine de Pond House pour 26 millions de dollars. C’était la deuxième propriété la plus chère vendue cet été dans les Hamptons. (Hillary et Bill Clinton ont acheté le manoir le plus cher pour seulement 3 millions de dollars de plus.) Jeffery Collé a conçu la maison avec sept chambres, neuf salles de bains, des sols en pierre radiants et des baignoires en marbre chauffées sculptées à la main. La maison d’hôtes elle-même est de 1 800 pieds carrés avec deux chambres à coucher complètes et son propre salon, cuisine et salle de bain.

Parlez d’opulence !

De plus, Jay et Bey ont acheté une maison de style baroque espagnol de 13 300 pieds carrés à NOLA. Le couple puissant a pris l’ancienne église transformée en école de ballet et l’a transformée en leur résidence à couper le souffle.

Le ’03 Bonnie and Clyde donne définitivement vivre dans le luxe un tout nouveau sens.