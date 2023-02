Beyonce et Adele Duel pour les grands honneurs aux Grammys

Alors que l’élite de la musique se rassemble à Los Angeles pour les Grammy Awards dimanche, une question tourne en boucle : Beyoncé remportera-t-elle enfin le prix tant convoité de l’album de l’année ?

La femme de 41 ans a le plus de chances de décrocher l’or aux Grammy avec neuf nominations, après la sortie de “Renaissance”, son ode riche et multicouche à la musique de club.

Elle est une candidate puissante aux principaux prix de la soirée – mais il en va de même pour la ballade britannique Adele, dont l’ode introspective au cri laid, “30”, lui a valu sept hochements de tête.

La confrontation a suscité des comparaisons évidentes avec 2017, lorsque Adele a remporté les premiers prix du gala fastueux de l’industrie de la musique, excluant “Lemonade” de Queen Bey, qui a bouleversé la culture.

Six ans plus tard, Beyonce a continué à entrer dans l’histoire en tant que femme la plus gagnante des Grammys; avec quatre autres victoires dimanche, elle pourrait dépasser le chef d’orchestre classique Georg Solti pour le plus grand nombre de victoires de tous les artistes.

Mais en ce qui concerne les trois grands prix – meilleur album, meilleur disque et meilleure chanson – Beyonce reste curieusement un outsider.

Elle n’a jamais remporté les honneurs de l’album de l’année et bien qu’elle ait le plus de nominations pour le disque de l’année avec huit, elle n’a jamais remporté ce prix non plus.

Elle n’a marqué la chanson de l’année qu’une seule fois, pour “Single Ladies” en 2008.

Mais les observateurs de l’industrie, dont Billboard, prédisent que ce sera enfin l’année où Beyonce remportera le Grammy de l’album de l’année, sans doute le prix le plus prestigieux de la soirée.

“Je l’espère bien, parce qu’elle ne le mérite pas ?” Nile Rodgers, le co-fondateur du groupe Chic à qui l’on attribue des contributions sur “Renaissance”, a déclaré à l’AFP.

Rodgers, les Supremes, Nirvana et d’autres recevront un Lifetime Achievement Award de la Recording Academy lors de la cérémonie de dimanche.

“Elle est sans doute l’artiste la plus importante au monde sur le plan culturel”, a déclaré Merck Mercuriadis, le magnat de l’édition musicale qui était autrefois le manager de Beyonce, lors d’un gala pré-Grammy.

Bad Bunny, Taylor Swift dans le mix

Au-delà du match revanche Beyonce-Adele, une multitude de superstars contemporaines, dont Kendrick Lamar, Harry Styles et Taylor Swift, ont également de fortes chances de remporter les principaux trophées de la soirée.

Les 65e Grammys annuels étoilés, animés une fois de plus par le comédien Trevor Noah, comprendront des performances de Styles, Bad Bunny, Lizzo et Mary J. Blige.

“Connectez-vous… ne serait-ce que pour une nuit de thérapie gratuite !” Noah a plaisanté sur Twitter.

Bad Bunny, indiscutablement le plus grand artiste commercial du monde, a trois chances de remporter un Grammy avec sa chute majeure “Un Verano Sin Ti”, également en lice pour l’album de l’année.

C’est la première fois qu’un album entièrement en espagnol a une chance de remporter ce prix convoité, et c’est la première fois que la mégastar portoricaine du reggaeton décroche une nomination en solo dans les principales catégories Grammy.

Une victoire de Bad Bunny dans ce domaine “signifierait beaucoup à tous les hispanophones et à notre culture, car cela dit vraiment : ‘Hé, la musique espagnole est tout aussi respectée que la musique en anglais et la musique n’a vraiment pas de barrières'”, a déclaré l’artiste colombien Sebastian. Yatra a déclaré à l’AFP.

Styles, Lizzo et Doja Cat figurent tous parmi les meilleurs nominés, tandis que le mastodonte pop Swift pourrait remporter le prix de la chanson de l’année qui lui a échappé pendant des années.

La superstar – qui a tenu son vœu de réenregistrer ses six premiers albums pour obtenir le contrôle de ses droits sur eux – a une chance de remporter le prix célébrant les auteurs-compositeurs pour sa version de 10 minutes de “All Too Well”. “

“Semaine surréaliste”

Après plusieurs années de Grammy avec des favoris clairs du meilleur nouvel artiste – Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion et Billie Eilish – la course de dimanche est grande ouverte.

Pour Molly Tuttle, une artiste bluegrass en lice, même une nomination signifie “que ma musique peut atteindre un public plus large et que de nouvelles opportunités pourraient se présenter pour moi”.

“C’est juste une semaine surréaliste. Ça a été un tourbillon jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré.

La catégorie est devenue de plus en plus éclectique et reflète l’impact de l’ère d’Internet sur la musique populaire, et de nombreux nominés – dont la Brésilienne Anitta, les rockeurs de l’Eurovision Maneskin et le rappeur Latto – ont tous trouvé une renommée virale sur TikTok.

“C’est cool”, a déclaré JD Beck, qui, avec le co-artiste DOMi, forme leur duo de jazz expérimental éponyme qui est en lice pour deux Grammys ce dimanche, dont celui du meilleur nouvel artiste.

“Nous ignorons tout, nous essayons d’être très perspicaces jusqu’à ce que ce soit fini”, a-t-il déclaré à l’AFP avec un sourire blasé.

“Ouais, se concentrer sur le jeu et ne pas le gâcher complètement”, a plaisanté DOMi.

L’Académie – composée de créateurs de musique, dont des artistes, des compositeurs et des ingénieurs – a également présélectionné une coterie d’étoiles durables de l’industrie pour les Grammys, avec Bonnie Raitt, Willie Nelson et ABBA remportant chacun une poignée de nominations.

Peu importe qui gagne, l’attention de la Recording Academy a amplifié la carrière de Samara Joy, qui, avec un clin d’œil dans les catégories jazz, a mérité une chance au meilleur nouvel artiste.

“Vous savez, ces derniers mois, beaucoup plus de gens ont commencé à décrocher le téléphone”, a-t-elle dit à l’AFP en riant.

