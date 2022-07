Beyoncé est de retour à l’extérieur avec la sortie de “Break My Soul” en vinyle et Acapella

Beyoncé est de retour dehors et le dit à tout le monde.

Blue Ivy, Rumi et la mère de Sir ont récemment mis les fans en émoi lorsqu’elle a mis en ligne son premier TikTok, un montage d’influenceurs dansant sur sa dernière sortie la semaine dernière.

Maintenant, la mère est de retour sur “l’application de l’horloge” avec son deuxième message ; mains gantées feuilletant le Renaissance album en vinyle.

La couverture présente des images de la reine B perchée sur son cheval scintillant dégoulinant de glamour de cow-girl texane. D’autres photos ne présentent qu’un côté du visage de Beyoncè dans divers styles et glamour.

Nous sommes maintenant à quelques jours de Renaissance, her premier album officiel depuis la réinitialisation de la culture de 2016 Limonade.

La date de sortie de Renaissance de Beyoncé est le 29 juillet 2022

Le 9 juin, la femme la plus travailleuse du divertissement a supprimé ses photos de profil sur les réseaux sociaux, signalant à sa ruche mondiale que quelque chose se préparait. Puis, le 16 juin, Mme Carter a officiellement annoncé Renaissance sera disponible le 29 juillet. Le 20 juin, Bey libéré “Brise mon âme“, une encantation d’autonomisation indispensable mettant en vedette l’icône de la Nouvelle-Orléans Big Freedia. La piste de danse inspirée de la «musique house», rappelant des temps plus simples, et a poussé Bey directement dans son premier top dix en solo depuis Formation.

Beyonce, un cerveau méticuleux, déploie Renaissancee brillamment, surprenant les fans avec des mini-drops et des sorties tous les quelques jours, semble-t-il. Cette semaine, Bey a publié la liste des chansons de Renaissance et les crédits de l’album incluent certains des écrivains, compositeurs et artistes les plus grands et les plus talentueux de la musique. Notamment, le mari de la reine Jay-Z, les superproducteurs The Dream et No ID, le phénomène du dubstep Skrillex et le chanteur anglais Labrinth, connu pour son travail sur HBO. Euphorie.

Beyoncé sort deux nouvelles versions de “Break My Soul”

Alors que les fans salivaient sur les titres des chansons de l’album et les artistes crédités, Beyonce a ENCORE surpris les fans vendredi matin avec non seulement la pochette de l’album vinyle, mais plusieurs versions de “Break My Soul”, y compris une version acapella et instrumentale.

L’acapella et l’instrumental sont disponibles à l’achat sur son site Web avec le vinyle officiel de la Renaissance.

Êtes-vous excité pour Beyoncé Renaissance?