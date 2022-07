Beyoncé est à l’ère de la Renaissance avec son 1er album studio en 6 ans

Six ans plus tard, Queen Bey renaît.

Beyonce a sorti son septième album studio, Renaissance, vendredi après avoir annoncé le record à la mi-juin. Un mélange nostalgique de club de disco, de dancehall et de musique électronique, l’album d’une heure compte 16 titres, donnant aux fans de la superstar de la pop un coup pour leur argent.

Renaissancequi fait suite à l’album studio de Beyoncé en 2016 Limonade, est le premier acte d’un projet en trois parties, selon le site Internet du chanteur. C’est un départ du style visuel avant-gardiste des deux albums précédents de Beyonce, qui étaient accompagnés de courts métrages et de vidéoclips de la longueur d’un album.

La pochette de l’album, révélée le mois dernier, représente Beyonce assise sur un cheval holographique portant un bijou de corps étincelant.

Après l’avoir enregistré pendant une bonne partie de trois ans, principalement pendant la pandémie, Beyonce a déclaré aux fans que l’album était une évasion créative pour elle pendant une période difficile – et qu’elle espère que l’écouter sera une expérience libératrice.

“Créer cet album m’a permis de rêver et de m’évader pendant une période effrayante pour le monde”, a écrit la popstar de 40 ans sur Instagram en juin. “Cela m’a permis de me sentir libre et aventureux à une époque où rien d’autre ne bougeait. Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement.”

CBC News décompose la sortie tant attendue – collaborateurs, critiques et tout.

Les producteurs canadiens sur deux pistes

Au-delà des contributions de Drake, NOVA, Skrillex, Pharrell et The-Dream, Renaissance est interpolé avec des tubes comme Diana Ross, Robin S. et Grace Jones.

Dans une déclaration sur son site Web, Beyonce a remercié ses enfants et son mari Jay-Z, qu’elle a qualifié de “muse”.

Quand le premier single de l’album BRISER MON ÂME est sorti fin juin, les fans ont noté que – entre un extrait du classique du club de Robin S. en 1990 Montre moi ton amour – les paroles stimulantes étaient à la fois libératrices et exaltantes.

Le reste de l’album, aussi diversifié sur le plan sonore, est imprégné avec confiance de ce sentiment.

CUFF IT est un morceau disco funky dans lequel Beyonce proclame qu’elle veut aller “là où personne n’est allé”, tandis que RAINURE DE LA VIERGEla pièce maîtresse de l’album de six minutes, est une ode extatique à “l’amour de ma vie”.

MOUVEMENT est un numéro délicieusement autoritaire et sans fioritures qui unit Beyonce à Grace Jones et à l’artiste Afrobeats Tems, tandis que RENAISSANCE D’ÉTÉ extraits du hit disco de Donna Summer en 1977 Je ressens de l’amour.

La chanson de l’album produite par Drake, CHAUFFÉ, rend hommage à trois autres grands talents canadiens : Boi-1da de Toronto, l’un des producteurs de disques les plus prolifiques du pays; ainsi que Sevn Thomas, qui a travaillé avec Rihanna, Travis Scott et Nicki Minaj ; et Neenyo de Mississauga, dont les crédits précédents incluent des chansons avec Drake, Future et PARTYNEXTDOOR.

Troisième piste SUPERSTAR extraterrestre cite le producteur montréalais Dave Hamelin, qui compte Jessie Reyez, Gord Downie et The Tragically Hip parmi ses anciens collaborateurs, comme contributeur.

CBC News a contacté ces quatre producteurs mais n’a pas eu de réponse.

“Ce n’est pas une collaboration. C’est du vol’

Une artiste dit qu’elle n’a pas été consultée avant que Beyoncé n’échantillonne sa chanson.

La chanteuse de R&B Kelis s’est rendue sur Instagram vendredi pour exprimer sa déception face à son hit de 2003 Milk-shake a été échantillonné sur la cinquième piste de l’album Énergie sans son autorisation.

Le morceau a été coproduit par Pharrell et Chad Hugo, qui – sous le nom de The Neptunes – forment un duo de producteurs depuis le début des années 90.

Pharrell et Hugo ont fréquemment travaillé avec Kelis. Elle dit qu’eux et Beyonce auraient dû demander sa permission avant d’utiliser la chanson.

“Mon esprit est époustouflé aussi parce que le niveau d’irrespect et d’ignorance totale des trois parties impliquées est stupéfiant”, a déclaré Kelis sur Instagram. “J’en ai entendu parler de la même manière que tout le monde. Rien n’est jamais ce qu’il paraît, certaines personnes dans cette entreprise n’ont ni âme ni intégrité et ils ont tout le monde dupé.”

“Ce n’est pas une collaboration, c’est du vol”, a commenté plus tard Kelis sur son post.

Renaissance a frappé une petite bosse sur la route deux jours avant sa sortie officielle lorsqu’il a été divulgué en ligne. De nombreux fans se sont abstenus d’écouter et Beyonce les a remerciés d’avoir respecté la date de sortie prévue de l’album dans une déclaration sur son site Web.

“Je ne saurais trop vous remercier pour votre amour et votre protection”, a-t-elle écrit.