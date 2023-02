Beyonce entre dans l’histoire, une gagnante australienne : les Grammys de cette année sont terminés

POINTS CLÉS Beyonce a battu le record du plus grand nombre de victoires en carrière aux Grammy Awards, avec un total à vie de 32.

Le chanteur britannique Harry Styles a remporté le prestigieux prix de l’album de l’année lors de la cérémonie de cette année.

La bassiste australienne Linda May Han Oh est également devenue lauréate d’un Grammy en remportant le prix du meilleur album influent de jazz.

Beyonce a remercié la communauté queer pour son amour et sa créativité en battant le record du plus grand nombre de victoires en carrière aux Grammy Awards de la musique dimanche. Mais la superstar de la pop a de nouveau perdu dans la prestigieuse catégorie de l’album de l’année, cette fois face au chanteur britannique Harry Styles.

Beyonce a ajouté quatre Grammys à sa collection, portant son total à vie à 32 et dépassant le décompte du regretté chef d’orchestre classique Georg Solti. Elle a été nominée pour neuf prix cette année.

Malgré son succès au fil des ans, la chanteuse de Break My Soul, âgée de 41 ans, n’a jamais remporté le trophée du meilleur album avec aucune de ses quatre nominations dans la catégorie. Styles a remporté cet honneur dimanche pour Harry’s House.

“J’ai été tellement inspiré par tous les artistes de cette catégorie”, a déclaré Styles surpris en acceptant le prix. “Des soirs comme ce soir, il est évidemment si important pour nous de nous rappeler qu’il n’y a pas de meilleur en musique.”

Beyonce (à gauche) a ajouté quatre Grammys à sa collection, portant son total à vie à 32 et dépassant le décompte du regretté chef d’orchestre classique Georg Solti. Source: AAP, AP / Chris Pizzello Styles avait ravi la foule avec une performance de son single à succès As It Was, étincelant dans une combinaison à franges argentées.

L’ancien chanteur de One Direction a triomphé d’une formidable liste de prétendants à l’album qui comprenait Beyonce, le rappeur portoricain Bad Bunny, la chanteuse et flûtiste Lizzo, la chanteuse britannique Adele et le hitmaker suédois de l’ère disco ABBA.

Beyonce est montée sur scène alors qu’elle remportait le record absolu de Grammy avec son prix du meilleur album de danse/électronique pour Renaissance.

“J’essaie de ne pas être trop émotif. J’essaie juste de recevoir cette nuit », a déclaré Beyonce. « Je veux remercier Dieu de m’avoir protégé. Merci Dieu.”

Elle a également remercié sa famille et “la communauté queer pour votre amour et pour avoir inventé le genre”.

Plus tôt, Beyonce était absente lorsqu’elle a été nommée gagnante de la meilleure chanson R&B pour Cuff It. L’animateur Trevor Noah a déclaré que le chanteur était coincé dans la circulation. Il lui a ensuite remis le trophée à sa place dans le public.

Les électeurs des Grammy ont réparti les meilleurs prix parmi plusieurs artistes.

La bassiste australienne Linda May Han Oh est également devenue lauréate d’un Grammy en remportant le prix du meilleur album influent de jazz, dans le cadre des joueurs présentés sur New Standards Vol 1.

Le projet a cherché à présenter les œuvres de compositrices de jazz dans une contradiction de la scène musicale dominée par les hommes.

De gauche à droite : Linda May Han Oh Terri, Lyne Carrington, Nicholas Payton et Kris Davis acceptent le prix du meilleur album instrumental de jazz pour New Standards Vol. 1. Source: AAP, AP / Chris Pizzello Mme Oh est née en Malaisie mais a déménagé à Perth à l’âge de trois ans avec sa famille et réside maintenant à New York.

S’adressant à SBS News depuis Los Angeles, elle a déclaré que recevoir le prix aux côtés de Terri Lyne Carrington, Matthew Stevens, Nicholas Payton et Kris Davis était un “incroyable honneur”.

“J’ai vu l’ensemble du projet évoluer et il y a eu tellement de travail acharné, de dévouement, de sang et de sueur qui ont été investis dans ce projet”, a-t-elle déclaré.

“[This is about] inclure plus de voix et uniformiser le terrain de jeu et finalement ce sont des musiciens incroyables qui sont dans cet album et de très belles compositions.

Harry Styles, qui a remporté l’album de l’année, a ravi la foule avec une performance de son single “As It Was”, étincelant dans une combinaison à franges argentées. Source: AAP, SIPA États-Unis / Réseau USA AUJOURD’HUI L’optimiste About Damn Time de Lizzo a remporté le record de l’année.

Elle a dédié le prix à Prince, affirmant que le défunt artiste l’avait inspirée à faire de la musique positive. Lizzo a également salué Beyonce et a rappelé comment elle avait quitté l’école en cinquième année pour voir le chanteur de Halo en concert.

“Vous êtes clairement l’artiste de nos vies”, a déclaré Lizzo.

Just Like That de la chanteuse de blues Bonnie Raitt, sur un donneur d’organes, a remporté dimanche la chanson de l’année, l’un de ses trois prix.

Les gagnants ont été choisis par environ 11 000 membres de la Recording Academy, qui a fait face à des plaintes selon lesquelles elle n’a pas reconnu correctement les artistes noirs. Le groupe a pris des mesures ces dernières années pour diversifier sa composition et refondre les procédures de vote.

Dans les autres catégories, Bad Bunny a remporté le prix du meilleur album de musique urbaine pour Un Verano Sin Ti.

“Je veux dédier ce prix à Porto Rico, le berceau du reggaeton”, a déclaré Bad Bunny dans un mélange d’anglais et d’espagnol.

L’optimiste “About Damn Time” de Lizzo a remporté le record de l’année. Elle a dédié le prix à Prince, affirmant que le défunt artiste l’avait inspirée à faire de la musique positive. Source: AAP, AP / Chris Pizzello Pour le meilleur album de rap, Kendrick Lamar a triomphé avec Mr Morale & the Big Steppers. “J’ai finalement trouvé l’imperfection avec cet album”, a déclaré Lamar.

La cérémonie a présenté un hommage à 50 ans de hip-hop avec des performances d’un line-up d’artistes all-star allant de Public Enemy à Busta Rhymes, Queen Latifah et Missy Elliott.

La chanteuse de jazz américaine Samara Joy a été nommée meilleure nouvelle artiste.

“Oh mon Dieu. Je vous regarde tous à la télévision depuis si longtemps », a-t-elle déclaré. “Vous êtes tous tellement inspirants pour moi.”

La première dame des États-Unis, Jill Biden, a présenté une nouvelle distinction pour une chanson qui aborde les problèmes sociaux. Cette distinction a été décernée au chanteur et compositeur iranien Shervin Hajipour pour Baraye, que Biden a qualifié d’« appel puissant et poétique à la liberté et aux droits des femmes ».

– Avec des reportages supplémentaires de Tom Stayner.