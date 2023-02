Beyoncé entre dans l’histoire des Grammy Awards en battant le record de victoires de tous les temps

Beyoncé est entrée dans l’histoire des Grammy Awards dimanche soir.

Avec sa victoire pour le meilleur album de danse/musique électronique pour “Renaissance” aux 65e Grammy Awards annuels, Beyoncé est devenue la musicienne la plus décorée de l’histoire de la remise des prix.

Elle a maintenant remporté 32 Grammys au cours de sa carrière.

“J’essaie de ne pas être trop émotive et j’essaie juste de recevoir ce soir”, a-t-elle déclaré lors de son discours d’acceptation. “Je veux remercier Dieu de m’avoir protégé. … Je voudrais remercier mon oncle Johnny, qui n’est pas là, mais il est ici en esprit.” Elle a remercié ses parents, son mari et ses trois enfants avant de conclure : “Je voudrais remercier la communauté queer pour votre amour et pour avoir inventé ce genre.”