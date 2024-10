Beyoncé enlève son jean dans la nouvelle campagne Levi’s inspirée de Cowboy Carter : REGARDER

Beyoncé a peut-être donné aux fans un premier aperçu de sa nouvelle collaboration avec Levi’s.

La chanteuse de 43 ans, qui a présenté un morceau intitulé « LEVII’S JEANS » sur son dernier album Cowboy Carters’est associé à la marque de jean emblématique pour une campagne qui revisite les looks classiques de Levi’s.

Le premier chapitre, dévoilé le lundi 30 septembre, réinterprète la publicité emblématique « Launderette » de 1985 qui a relancé « I Heard It Through the Grapevine » dans les charts Billboard. Il présente le gagnant d’un Grammy posant dans une laverie automatique dans un jean taille haute et un chapeau de cowboy assorti ainsi qu’un t-shirt blanc court. Elle se déshabille sans effort jusqu’à son slip sous les regards admiratifs de ceux qui l’entourent.

« Ma chanson ‘LEVII’S JEANS’ célèbre ce que je crois être l’uniforme américain ultime – quelque chose que nous portons tous avec fierté », a déclaré Beyoncé à propos du partenariat via un communiqué de presse. « Je suis honoré de travailler avec Levi’s pour créer la quintessence de l’iconographie américaine. »

Campagne « Launderette » Beyoncé x Levi’s 2024.

Maçon Poole



Elle poursuit : « Le denim sur le denim a souvent été vu à travers une lentille masculine, donc cette campagne réinventée, qui célèbre la perspective féminine emblématique, est importante pour moi. J’ai hâte d’explorer des moyens innovants pour que nos visions s’alignent sur l’autonomisation des femmes et honorent leur force. »

Campagne « Launderette » Beyoncé x Levi’s 2024.

Maçon Poole



« La marque Levi’s a été et sera toujours l’uniforme non officiel de ceux qui avancent dans la quête du meilleur. Nous pensons qu’un élément clé pour cela consiste à briser et à construire continuellement les codes de la culture », a déclaré Kenny Mitchell, directeur marketing mondial de la marque Levi’s chez Levi Strauss & Co. « En collaboration avec Beyoncé, nous explorons le pouvoir de la réimagination à travers cette campagne, nous aidant à nous connecter avec nos fans de nouvelles manières et soutenant la croissance de notre activité féminine en tant que marque lifestyle de denim par excellence.

Beyoncé joue dans la campagne de Hew Levi’s.

Maçon Poole



La campagne mondiale, qui couvrira la télévision, les médias sociaux, les produits numériques, imprimés et exclusifs, comprend des visuels immersifs du directeur de la photographie primé aux Emmy Awards Marcell Rév et des photographies de Mason Poole.

Pour voir les dernières nouveautés de la campagne, vous pouvez visiter levi.com et suivez @levis sur Instagram et TikTok.