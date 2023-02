Beyonce en Silver Mini avec Jay-Z pour United Master GRAMMY Party – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sil/SplashNews

Inclinez-vous devant la reine Bey ! Beyoncé a volé la vedette lorsqu’elle est arrivée à la soirée pré-Grammy United Master Celebration of Independence à Hollywood le vendredi 3 février. Marchant aux côtés de son mari pimpant Jay Z, le hitmaker “Alien Superstar” a secoué une mini-robe argentée scintillante pour l’occasion de célébrités. Le couple a fait la fête toute la nuit à côté de DJ Khaled, Wiz Khalifa, Futur et celle d’Adèle petit ami, Paul riche.

La chanteuse était un spectacle à voir car elle regardait chaque centimètre carré de la fashionista emblématique. Avec son sac à main en argent assorti et ses boucles d’oreilles surdimensionnées, Beyonce semblait prête pour le défilé. Une touche de smokey eye pour son maquillage et un ensemble de talons hauts de designer ont mis en valeur le look chic, tandis que Jay-Z a relevé l’arrière dans un ensemble entièrement noir, à l’exception de ses baskets blanches fraîches.

L’apparition à la fête a précédé les Grammy Awards de dimanche, où Beyonce est en tête des nominations avec neuf pour son incroyable album Renaissance, y compris l’album de l’année, le disque de l’année et la chanson de l’année. Déjà l’interprète avec le plus de Grammy de l’histoire, un exploit qu’elle a accompli en 2022, Beyonce cherche à ajouter à ses 28 trophées (elle est à égalité avec le producteur Quincy Jones).

Comme les fans le savent, Beyonce se prépare pour sa tournée mondiale et elle vient de s’entraîner avec son premier concert en quatre ans… et elle a joué aux côtés de son adorable fille Blue Ivy Carter! La superstar de la pop a invité sa fille de 11 ans, avec qui elle partage Jay Zpour la rejoindre en chantant “Brown Skin Girl” lors d’une représentation privée pour l’ouverture de l’hôtel de luxe Atlantis The Royal à Dubaï le samedi 21 janvier, selon des images de fans divulguées en ligne, car le lieu aurait interdit les appareils d’enregistrement, y compris les téléphones portables Téléphone (s.

Bien sûr, le concert n’a fait qu’ajouter aux rumeurs d’une tournée mondiale, qui n’avait pas été annoncée à la mais qui a commencé à se répandre après la sortie massive de son album. Renaissance. Ce sera sa première tournée solo depuis son Formation tournée à l’appui de son album, Limonade, en 2016.

