Beyoncé donne le coup d’envoi de la tournée mondiale de la Renaissance à Stockholm

Le Renaissance World Tour est officiellement lancé.

La première tournée de Beyoncé en près de cinq ans a débuté hier soir à la Friends Arena de Stockholm en Suède, où l’icône de la musique s’est produite pendant près de trois heures.

En janvier, la chanteuse « CUFF IT » a donné son premier concert complet en quatre ans au nouvel Atlantis Royal Resort à Dubaï – Mais maintenant, les fans du monde entier pourront voir Bey jouer des tubes, nouveaux et anciens, dans les stades dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord.

Sa tournée traversera l’Europe jusqu’en juin, avec le coup d’envoi de l’étape nord-américaine à Toronto le 8 juillet et plus de 40 dates. La centrale de performance fera des arrêts au stade MetLife dans le New Jersey, au stade SoFi à Inglewood et dans des salles plus massives à Chicago, Philadelphie, Atlanta et Miami.

Beyoncé a posté une vidéo sur Instagram présentant plusieurs clips différents de l’émission, donnant à ses fidèles abonnés un aperçu de la tournée très attendue après la première nuit. Connaissant Bey, il n’est pas surprenant que la production du spectacle soit de premier ordre, que la chorégraphie soit méticuleuse et que les tenues soient phénoménales.

« Bienvenue à la RENAISSANCE », a-t-elle écrit dans sa légende.

Lors de la soirée d’ouverture, Beyoncé a surpris les fans avec sa setlist éclectique, donnant un peu de tout au BeyHive. Elle a ouvert le spectacle avec un classique, « Dangereusement amoureux 2 », avant de se lancer dans des performances de « Flaws and All », « 1 + 1 », une reprise de « I’m Goin ‘Down » de Marry J. Blige et » Je m’inquiète. »

Découvrez la setlist complète du premier spectacle de The Renaissance World Tour ci-dessous, selon Variété:

« Dangereusement amoureux 2 »

« Défauts et tout »

« 1+1 »

« Je vais en bas » (couverture de Mary J. Blige)

« Je m’inquiète »

Renaissance

« Je suis cette fille »

« Confortable »

« Superstar extraterrestre »

« Lift Off » (reprise de Jay-Z et Kanye West)

Carte mère

« Menottez-le »

« Énergie »

« Brise mon âme »

Opulence

« Formation »

« Diva »

« Dirigez le monde les filles) »

« Mon pouvoir »

« Défilé noir »

« Savage » (Remix)

« Cloison »

Oint

« Fille d’église »

« Fais-moi corser »

« Avant de lâcher prise »

« Plutôt mourir jeune »

« L’amour avant tout »

« Fou amoureux »

Oint Pt. 2

« Love Hangover » (reprise de Diana Ross chantée par la chorale)

« Plastique sur le canapé »

« La rainure de la Vierge »

« Méchante fille »

« Déplacer »

« Chauffé »

« Thique »

« Tout dans votre esprit »

« Ivre d’amour »

Contrôle de la pensée

« L’Amérique a un problème »

« Miel pur »

« Renaissance d’été »

* Tout au long de la setlist, Beyoncé a incorporé des chansons de son ancienne discographie, notamment « Sweet Dreams », « Say My Name », etc.