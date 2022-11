Beyoncé domine les nominations aux Grammy Awards, Harry Styles, Taylor Swift et ABBA remportent plusieurs hochements de tête

Les nominations pour les 65e Grammy Awards sont sorties et Beyoncé est arrivée en tête avec neuf nominations.

Beyoncé a remporté les nominations pour le disque et la chanson de l’année pour son hit “Break My Soul”, tandis que son album, “Renaissance”, a remporté la nomination convoitée de l’album de l’année. Son mari, Jay-Z, a également obtenu cinq nominations cette année, ce qui place les conjoints à égalité pour l’artiste le plus nominé de tous les temps, avec 88 nominations chacun.

Près de la moitié des principaux nominés de cette année sont des femmes et plus de la moitié sont des personnes de couleur, selon l’académie d’enregistrement.

Lizzo et Adele sont nominées dans la catégorie disque et chanson de l’année avec Beyoncé, Lizzo pour son énorme succès “About Damn Time” et Adele pour sa chanson “Easy On Me”. Leurs albums “Special” et “30”, respectivement, ont tous deux reçu une nomination pour l’album de l’année.

LES ALBUMS RÉENREGISTRÉS DE TAYLOR SWIFT SERONT ADMISSIBLES AUX GRAMMYS, PROVOQUANT UNE CRITIQUE MIXTE : ” CUPIDITÉ “

Harry Styles a connu un succès similaire, sa chanson “As It Was” étant nominée à la fois pour le disque et la chanson de l’année, et son album “Harry’s House” obtenant l’album de l’année.

Taylor Swift est entrée dans l’histoire avec sa nomination pour la chanson de l’année pour “All Too Well (version 10 minutes)”. Elle est devenue l’artiste féminine la plus nominée de l’histoire des Grammy dans cette catégorie. Swift, qui a réenregistré sa musique et sorti l’album “Red (Taylor’s Version)”, a été nominée pour un total de cinq prix.

La femme de 32 ans, qui a 11 Grammys et 42 nominations au total, a également été célébrée pour son travail sur le film “Where The Crawdads Sing”. Sa chanson “Carolina” a reçu un clin d’œil pour la meilleure chanson écrite pour les médias visuels.

Les autres grands noms qui ont récolté les nominations étaient Kendrick Lamar avec huit, Mary J. Blige avec six et ABBA, le supergroupe suédois, avec quatre.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les honneurs ont été révélés par plusieurs interprètes notables, dont Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, John Legend et Smokey Robinson.

Cinq nouvelles catégories ont été ajoutées par l’Académie, dont l’auteur-compositeur de l’année, non classique; meilleure performance de musique alternative; meilleure performance américaine; meilleure bande sonore pour les jeux vidéo et autres médias interactifs ; et meilleur album de poésie parlée.

La remise des prix aura lieu le dimanche 5 février.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.