Beyoncé dit qu’elle organise son emploi du temps « en fonction de sa famille »

Beyoncé travaille dur, mais en fin de compte, sa priorité est sa famille.

Le chanteur de « Texas Hold ‘Em », 43 ans, a parlé à GQ et a partagé qu’en se lançant dans de nouvelles entreprises, elle a dû instaurer de nouvelles limites et dégager du temps pour sa famille. Beyoncé partage sa fille Blue Ivy, 12 ans, et ses jumeaux Rumi et Sir, 7 ans, avec son mari JAY-Z.

« J’ai travaillé très dur pour m’assurer que mes enfants puissent vivre une vie aussi normale et privée que possible, et pour m’assurer que ma vie privée ne soit pas transformée en marque », explique Beyoncé. « Il est très facile pour les célébrités de transformer nos vies en art de la performance. »

Beyoncé pour GQ.

Bryce Anderson/GQ



« J’ai fait un effort extrême pour rester fidèle à mes limites et me protéger ainsi que ma famille. Aucune somme d’argent ne vaut ma paix. »

La mère de trois enfants a ensuite expliqué qu’elle construisait intentionnellement son horaire de travail « autour de ma famille ».

« J’essaie de partir en tournée uniquement lorsque mes enfants ne sont pas à l’école. J’ai toujours rêvé d’une vie où je pourrais voir le monde avec ma famille et leur faire découvrir différentes langues, architectures et modes de vie », poursuit-elle.

« Élever trois enfants n’est pas chose facile. Plus ils grandissent, plus ils deviennent des individus à part entière, avec des besoins, des loisirs et une vie sociale qui leur sont propres », ajoute Beyoncé. « Mes jumeaux sont un don de Dieu. Être parent vous apprend constamment à vous connaître. Cela demande beaucoup de prières et de patience. J’adore ça. C’est un moyen de vous ancrer et de vous épanouir. »

Beyoncé pour « GQ ».

Bryce Anderson/GQ



Ailleurs dans l’interview, Beyoncé a parlé du fait de laisser sa fille aînée se produire avec elle sur scène pendant la tournée Renaissance World Tour, soulignant que ses enfants sont toujours avec elle pendant ses obligations professionnelles.

« Mes enfants m’accompagnent partout où je vais », confie-t-elle au média.

« Ils viennent à mon bureau après l’école, et ils sont en studio avec moi. Ils sont en répétition de danse. C’est naturel qu’ils apprennent ma chorégraphie », ajoute la chanteuse.

Le musicien note que Blue a eu envie d’être sur scène avec sa mère lorsque la tournée Renaissance World Tour a eu lieu.

« Blue est une artiste. Elle a un très bon goût en matière de musique et de mode. C’est une éditrice, une peintre et une actrice fantastique », s’enthousiasme la fière maman. « Elle crée des personnages depuis qu’elle a trois ans. Elle a un talent naturel, mais je ne voulais pas que Blue monte sur scène. »

« Blue le voulait pour elle. Elle l’a pris au sérieux et l’a mérité. Et surtout, elle s’est amusée ! Nous l’avons tous vue grandir de plus en plus chaque nuit sous nos yeux. »