Beyoncé dévoile “Renaissance”, le premier de trois nouveaux projets

Depuis “Lemonade” (2016), son dernier album solo en studio et le film qui l’accompagne, Beyoncé a débordé les fans avec un certain nombre de projets intermédiaires ambitieux.

En 2018, elle s’est produite en tant que l’une des têtes d’affiche du festival Coachella, où son spectacle a rendu hommage à la tradition des fanfares des collèges et universités historiquement noirs, et a été largement salué comme un triomphe – celui qui “a réorienté sa musique, écartant ses connexions à la pop et à l’encadrer carrément dans une lignée de traditions musicales des Noirs du Sud », comme l’a écrit le critique du New York Times, Jon Caramanica. La performance a ensuite été transformée en un spécial Netflix et un album, tous deux intitulés “Homecoming”.

Toujours en 2018, Beyoncé et Jay-Z, son mari, ont sorti un album commun, “Everything Is Love”, crédité aux Carters. Et en juin 2020, au plus fort des manifestations nationales à la suite du meurtre de George Floyd, elle a sorti une chanson, “Black Parade”, avec des répliques comme “Mettez votre poing en l’air, montrez l’amour des Noirs”.

“Black Parade” a remporté le Grammy Award l’année suivante pour la meilleure performance R&B, l’un des quatre prix ce soir-là qui a porté la carrière de Beyoncé à 28 – plus que toute autre femme. Cette année, Beyoncé a été nominée aux Oscars pour la meilleure chanson originale pour “Be Alive”, du film “King Richard”, un biopic sur le père de Venus et Serena Williams.

La manière dont la fuite précoce affectera les perspectives commerciales de “Renaissance” reste incertaine. Il y a des années, la sortie non autorisée de musique à l’avance pouvait avoir des conséquences dévastatrices pour un album. Mais ce danger a été atténué par le passage au streaming.

Et Beyoncé, comme la plupart des autres artistes aujourd’hui, a pris des commandes à l’avance pour des copies physiques de son album, qui compteront sur les charts dès leur expédition – généralement la semaine de leur sortie. Sur le site de Beyoncé, les quatre coffrets de “Renaissance” et sa version vinyle en édition limitée sont épuisés.