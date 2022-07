Beyoncé déclenche le chaos des applaudissements de gâteaux avec l’hymne de Twerk “Church Girl”

Ayeeeemen !

FILLE D’ÉGLISE. LÂCHEZ-LE COMME UN THOTTTTY. VOUS MAUVAIS. OKAY BEYONCÉ #RENAISSANCE pic.twitter.com/L6jVvYFCVQ – Œuvre d’art MAINTENANT DISPONIBLE (@Drebae_) 29 juillet 2022

Reine Bey a les saints (et tous les autres) dans un étranglement avec l’hymne de twerk béni et très parfumé “Church Girl” de son nouvel album à succès “Renaissance” actuellement en vogue sur les réseaux sociaux.

Zach Campbell et Denzel Dion dansent sur Church Girl de BEYONCÉ pic.twitter.com/p3jlvQaAIk — 📁 (@OCEANSMEDIAA) 29 juillet 2022

Le remarquable JAM échantillonne le Sœurs Clark‘ le classique “Center Of Thy Will” comme l’une des plus grandes surprises de l’album bourdonnant qui ne manquera pas de faire vibrer les clubs tout en dominant les charts pour le reste de 2022.

À un moment donné, on dirait que Bey puise dans ses racines Gospel avant de se laisser tomber et de chanter : “Je vais le laisser tomber comme un thottie, le laisser tomber comme un thottie / J’ai dit maintenant, pop it like a thottie, pop it like a thottie (tu es mauvais) / nous avons dit maintenant laisse tomber comme un thottie, laisse tomber comme un thottie (tu es mauvais) / Les filles de l’église agissent librement, les mauvaises filles agissent comme des arrogantes.

Dans une belle vidéo, la sœur aînée de Clark, Twinkie, a remercié Bey d’avoir échantillonné le disque et nous a bénis avec une mini-performance.

Twinkie Clark des Clark Sisters remercie Beyoncé de les avoir échantillonnés dans “CHURCH GIRL”. ❤️ pic.twitter.com/zu0pCalxZj – Mises à jour de Beyoncé (@beyonceupdtes) 29 juillet 2022

“Renaissance” marque le septième album solo de Bey au total et la première sortie depuis “Lemonade” de 2016 en tant que premier chapitre d’un projet en 3 parties mettant en vedette la composition de Jour chanceux, Tems, SYD, Nija Charles, Miel de Dijon, Moi Renée, 070 Secouer, Le rêve, MIKE DEAN, Raphaël Saadiq, Nil Rodgers, Aucune pièce d’identité, Hit-Boy, Canardet beaucoup plus.

Beyoncé | #RENAISSANCE | Crédits officiels du compositeur. 🪩 Incl. Skrillex, Labrinth, Lucky Daye, Tems, SYD, Nija Charles, Honey Dijon, Moi Renee, 070 Shake, The-Dream, MIKE DEAN, Raphael Saadiq, No ID, DIXSON, GuiltyBeatz, Hit-Boy, Drake, etc. pic.twitter.com/fReWdmcGbs — BEYLEGION est CONFORTABLE (@BeyLegion) 21 juillet 2022

En plus de pré-arracher des perruques avec la superbe couverture, Bey a partagé une note sur créer le projet pendant la pandémie et elle espère qu’il inspirera la liberté de “libérer le mouvement”.

“Créer cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Cela m’a permis de me sentir libre et aventureux à une époque où rien d’autre ne bougeait. Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d’exploration. J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère que cela vous incitera à lâcher prise. Ha! Et de se sentir aussi unique, forte et sexy que vous l’êtes.

