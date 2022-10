Beyoncé critique les réclamations impayées de Nusi Quero pour “Renaissance”

Une autre créance impayée contre de Beyoncé équipe? Pour citer l’un de ses classiques, “bébé, je jure que c’est du déjà vu!”

La liste de collaborateurs qui se plaignent du Renaissance l’album ne cesse de grandir. Le dernier grief vient d’un créateur de mode et d’art aux multiples talents Nusi Quero. Il a dit le styliste de Beyoncé Marni Sénofonte ne l’a pas payé pour le look emblématique de la couverture argentée et trois autres projets pour l’album. Page 6 rapporte que le publiciste de Beyoncé a répondu avec des reçus pour contester les accusations “profondément troublantes”.

«Il est profondément troublant que le designer Nusi Quero ait publié des déclarations préjudiciables à Marni Senofonte concernant les non-paiements pour les travaux achevés. En fait, il a été payé pour son travail et il existe des preuves de tous les paiements effectués », indique le communiqué. «Nous avons été en communication avec son équipe et trois paiements lui ont été versés. Le premier paiement a été effectué le 9 mai 2022 », a poursuivi le représentant.

Dans une publication Instagram maintenant supprimée, Quero a écrit sur une photo de la couverture de l’album avec le texte néon “JE N’AI PAS ÉTÉ PAYÉ POUR CECI (ENTRE AUTRES CHOSES) -Nusi. Il a également déclaré qu’il s’était “miraculeusement procuré” un haut imprimé en 3D à la dernière minute pour un tournage vidéo.

“En tant que styliste pour B, j’attendais vraiment le meilleur de vous et de votre équipe. Mais puisque vous ne répondrez pas aux SMS et aux e-mails. Je suppose que c’est le dernier recours que je peux utiliser avant les moyens légaux pour régler vos soldes impayés, que vous nous devez, ainsi qu’à mon collaborateur, depuis environ 3 mois », a-t-il écrit, s’adressant à Senofonte mercredi. “Marni m’a versé un acompte de 50% pour l’un des trois travaux (pas la couverture de l’album), rien de plus, et il a fallu plus d’un mois pour nous le faire parvenir”, a déclaré le designer.

Les deux parties ont convenu que Quero avait fourni un travail fantastique et avait eu des problèmes bancaires lors de précédentes tentatives de paiement. Le représentant de Beyonce a fourni des dates et des détails pour rejeter le reste de ses affirmations comme entièrement fausses.

«Le deuxième paiement, un acompte de cinquante pour cent sur le coût convenu, a été effectué par virement bancaire le 8 juillet 2022. Le troisième et dernier paiement a été retourné lorsqu’il a changé de numéro de compte. Il a été renvoyé comme un numéro de compte invalide en raison d’une erreur de sa part », indique le communiqué. “Après une communication persistante et épuisante pour obtenir les informations correctes sur son compte et deux tentatives de virement bancaire infructueuses, un chèque physique lui a été envoyé par la poste pour le paiement final le 29 septembre 2022”, a poursuivi le publiciste.

Quero a supprimé la publication Instagram après un jour. Il est revenu sur la plate-forme vendredi pour répondre à l’histoire de Page Six avec une image d’un chèque daté du “14 octobre 2022”.

“Paiement partiel des factures impayées dues à Nusi Quero pour des services rendus en juin/juillet 2022. Reçu le 14 octobre 2022”, écrit-il en légende.

Malgré le chèque fraîchement coupé que Quero a posté, la poussière de paillettes ne semble pas réglée. Le créateur a affirmé qu’il avait été harcelé pour avoir demandé publiquement un paiement après avoir insisté sur le fait qu’il aurait été fantôme.

« Votre harcèlement envers moi est dégoûtant, injustifié et ne me met pas en phase. Tu ne sais même pas pourquoi tu es en colère. Mon art vaut l’argent que je lui demande », a-t-il déclaré.

Désormais, Page Six fait partie du boeuf du créateur. Il a qualifié la plateforme de «chiffon à potins» et a accusé le site de mentir.

“Devenez putain de réel. Ils ne m’ont même pas contacté pour un commentaire comme il est dit qu’ils l’ont fait.

Les fans devront savourer le tant attendu Renaissance visuels car c’est peut-être la dernière fois que nous voyons Beyoncé collaborer avec Quero.