Beyonce choque les fans de Grammy en ratant son propre prix dans une gaffe maladroite à la télévision en direct – et les téléspectateurs refusent de croire son excuse

BEYONCE a manqué d’accepter l’un de ses Grammys lors de la cérémonie de remise des prix et les fans ne croient pas sa raison.

La star a été nominée pour neuf prix lors de l’émission de dimanche, dont le très convoité Album de l’année.

Beyonce a stupéfait les téléspectateurs des Grammys, manquant son premier prix en direct de la nuit

L'animatrice des Grammys, Trevor Noah, a affirmé qu'elle était coincée dans la circulation

Viola Davis – qui a elle-même remporté un Grammy Award, remportant un titre EGOT – est montée sur scène pour annoncer les nominés dans la catégorie Meilleure chanson R&B avant de révéler que Beyonce avait gagné.

La caméra a fait le tour de la pièce et les téléspectateurs étaient impatients d’avoir un aperçu de Beyonce, dont l’hôte Trevor Noah avait précédemment affirmé être présent.

Quand il est finalement revenu sur scène, les fans ont été surpris de voir deux hommes – Terius “The Dream” Gesteelde-Diamant et Nile Rodgers – tenant le Grammy Award.

Terius a dit quelque chose d’inaudible aux téléspectateurs à la maison dans le microphone avant d’ajouter: “Beyonce merci à tous.”

Soudain, Trevor est intervenu pour expliquer, assurant aux téléspectateurs: “Beyonce est en route.”

Il a affirmé qu’elle était “coincée dans la circulation” et qu’elle serait là sous peu.

L’ancien animateur du Daily Show a également annoncé: “Beyonce a maintenant égalé le prix de la plupart des Grammys de tous les temps.”

Enfin, Nile s’est avancé pour dire quelques mots sur le travail avec Beyonce et plus encore.

“Quand j’ai été appelé pour jouer sur cette chanson, c’était la chose la plus organique qui me soit jamais arrivée. J’ai entendu cette chanson et j’ai juste dit ‘Je veux jouer dessus. En ce moment », a-t-il jailli.

«Et c’était une prise. Je promets. J’y ai joué. C’était une prise. … C’était exactement ce que je ressentais dans mon cœur et je suis si heureux de travailler avec vous tous.

Beyonce est arrivée au spectacle peu de temps après, ce que Trevor a annoncé lors de l’émission.

Il a plaisanté: «La reine est officiellement dans le bâtiment. Mesdames et messieurs, Beyonce Knowles. J’ai été choqué que le trafic puisse vous arrêter. Je pensais que vous aviez voyagé à travers l’espace et le temps.

LES FANS RÉAGISSENT

Cependant, les fans n’ont pas acheté l’excuse de Beyonce et ont afflué sur Twitter pour partager leurs réflexions.

Un téléspectateur a écrit: “Si vous croyez tous une seconde que Beyoncé est en retard dans la circulation”, avec un visage à moitié renfrogné.

Un autre a tweeté : « écoutez, je ne crois pas qu’elle soit dans la circulation. Je pense que Beyoncé est comme moi et qu’elle est en retard partout. peut-être qu’elle est presque restée à la maison. comme moi.”

Un troisième a ajouté: “au-delà d’être en retard à cause du trafic signifie vraiment” si vous pensez que je viens avant ma performance, vous devez être fou “

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Trevor Noah aime clairement Beyoncé et sait qu’elle reste dans le bâtiment à l’écart”

Un autre fan a tweeté: “Beyonce n’est pas coincée dans aucun trafic.”

D’autres semblaient trouver cela drôle, avec un écrit: «Beyoncé, en retard aux Grammys, lors de ce qui sera sa soirée historique. Reine racontable. Je l’aime.”

OK, BÉY !

Alors que Beyonce était en retard à la fête de Music’s Biggest Night, elle a donné un œil aux fans la nuit précédente.

Elle et son amie superstar Adele ont été vues avant que les Grammys ne portent des vêtements époustouflants.

Beyonce portait une tenue blanche futuriste lors d’un brunch du showbiz où elle était rejointe par le mannequin Winnie Harlow.

Adele, quant à elle, terminait le dixième week-end de sa résidence à Las Vegas.

Pendant le spectacle, elle et le chef Gordon Ramsay ont partagé un bisou effronté et choquant.

Il a écrit sur les réseaux sociaux : “Bonjour… C’est un show incroyable d’@adele ce soir !

“Des performances époustouflantes. Bravo.”

Elle a été nominée pour sept prix avant la cérémonie de Los Angeles, contre Beyonce, 41 fois lauréate d’un Grammy, qui a ouvert la voie avec neuf.

Ils étaient tous les deux en lice pour le meilleur album, la chanson et le disque de l’année.

Beyonce a été célébrée pour son album Renaissance et son premier single Break My Soul, tandis que les nominations d’Adele concernaient l’album 30 et le single Easy On Me.

Nile Rodgers et Terius "The Dream" Gesteelde-Diamant ont accepté le prix qu'elle a raté

Beyonce a été nominée pour plus de cinq prix

La star devait se produire pendant le spectacle et gagner gros