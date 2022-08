Beyoncé changera les paroles après avoir critiqué le “langage capacitaire”

Le mot en cause est basé sur la diplégie spastique, une forme de paralysie cérébrale qui provoque des déficiences motrices dans les jambes ou les bras. En juin, Hannah Diviney, écrivain et défenseur des droits des personnes handicapées d’Australie, tweeté à propos de l’utilisation du mot par Lizzo, notant que pour une personne atteinte de paralysie cérébrale comme elle, la spasticité faisait référence à une «oppression douloureuse sans fin» dans ses jambes et a exhorté la chanteuse à «faire mieux». En réponse aux critiques des fans et des militants, Lizzo a changé sa chanson, “Grrrls”, et a écrit dans un communiqué que “c’est le résultat de mon écoute et de mon action”.