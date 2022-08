Beyoncé change les paroles de “Renaissance” pour “remplacer” Ableist Slur – Hollywood Life

Voir la galerie





Beyoncéc’est Renaissance s’annonce comme l’un des albums les plus aimés de l’année, mais certains fans ont eu le cœur brisé après avoir entendu une parole sur “Heated”. Sur le morceau, Beyoncé, 40 ans, a chanté : “Spazzin’ on that ass, spazz on that ass.” Après que les défenseurs des droits des personnes handicapées aient appelé l’utilisation du terme comme étant capacitaire, l’équipe de Beyoncé a déclaré Variété que les paroles seront modifiées. “Le mot, non utilisé intentionnellement de manière nuisible, sera remplacé”, a déclaré le camp de Bey dans un communiqué.

Le terme provient du terme médical « spastique », qui fait référence à un handicap qui rend difficile pour un individu le contrôle de ses muscles, en particulier dans les bras et les jambes. Le terme a plus de poids à l’étranger en Angleterre, et c’est pourquoi Le gardien écrivain Hannah Diviney a déclaré que leur cœur “s’était effondré” après avoir entendu “l’insulte capacitaire” sur la chanson. “L’engagement de Beyoncé à raconter des histoires musicalement et visuellement est sans précédent, tout comme son pouvoir d’attirer l’attention du monde sur les récits, les luttes et l’expérience vécue nuancée d’être une femme noire – un monde que je ne peux comprendre qu’en tant qu’allié, et n’ai pas désir d’éclipser », a écrit Diviney. “Mais cela n’excuse pas son utilisation du langage capacitiste.”

Diviney était le commentateur qui a appelé Lizzo sur l’utilisation de la même insulte sur “GRRLS”, une chanson de son nouvel album, Spécial. “Hey @lizzo, mon handicap Cerebral Palsy est littéralement classé comme Diplégie Spastique (où la spasticité fait référence à une oppression douloureuse sans fin dans mes jambes) votre nouvelle chanson me rend assez en colère + triste. « Spaz » ne signifie pas paniqué ou fou. C’est une insulte capacitiste. Nous sommes en 2022. Faites mieux », a tweeté Diviney. Lizzo a répondu en disant qu’elle supprimerait le terme.

“Il a été porté à mon attention qu’il y avait un mot nuisible dans ma nouvelle chanson”, a déclaré Lizzo dans un communiqué. “Permettez-moi de préciser une chose : je ne veux jamais promouvoir un langage désobligeant. En tant que grosse femme noire en Amérique, j’ai eu beaucoup de mots blessants utilisés contre moi, donc je comprends le pouvoir que les mots peuvent avoir (que ce soit intentionnellement ou, dans mon cas, involontairement). Je suis fier de dire qu’il y a une nouvelle version de ‘GRRRLS’ avec un changement de paroles. C’est le résultat de mon écoute et de mon action. En tant qu’artiste influent, je me consacre à faire partie du changement que j’attendais de voir dans le monde.