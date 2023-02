Beyoncé bat le record du Grammy du plus grand nombre de victoires

Beyoncé a battu dimanche le record du plus grand nombre de Grammy de tous les artistes, lorsqu’elle a remporté son 32e prix et le quatrième de la soirée sous des applaudissements retentissants.

“J’essaie de ne pas être trop émotif. Et j’essaie juste de recevoir cette nuit”, a déclaré la reine Bey lors de son moment historique.

Beyoncé a remporté quatre des neuf prix pour lesquels elle a été nominée dimanche.

Elle a décroché le titre en remportant le Grammy du meilleur album de musique dance/électronique pour son succès Renaissancesurpassant ainsi le regretté chef d’orchestre classique Georg Solti, qui avait 31 prix.

#Beyonce est maintenant le gagnant GRAMMY le plus honoré avec 32 victoires GRAMMY actuelles. Elle est encore partante pour 3 autres ce soir. #GRAMMYs – Académie d’enregistrement / GRAMMYs (@RecordingAcad) 6 février 2023

“J’essaie de ne pas être trop émotif. Et j’essaie juste de recevoir cette nuit”, a déclaré la reine Bey, vêtue d’une robe scintillante et moulante, avec ses cheveux en vagues de sirène, alors que ses pairs se levaient pour honorer le 41 ans dans son moment historique.

de Beyoncé Renaissance, son septième album studio solo, est une collection palpitante et moite de morceaux de club visant à libérer un monde consumé par l’ennui. Sa sortie au cours de l’été a placé le hitmaker au premier rang de la liste des meilleures chansons de Billboard pour la première fois depuis plus d’une décennie.

La lauréate a remercié sa famille et a rendu un hommage particulier à la communauté queer, à qui elle attribue l’invention du genre qu’elle a célébré dans son disque historiquement stratifié qui rend hommage aux pionniers du funk, de la soul, du rap, de la house et du disco.

“Je voudrais remercier mes parents, mon père, ma mère, de m’aimer et de me pousser. Je voudrais remercier mon beau mari, mes trois beaux enfants qui sont à la maison en train de regarder”, a-t-elle déclaré à la foule au gala à Los Angeles.

“Je voudrais remercier la communauté queer pour votre amour et pour avoir inventé ce genre.”

Beyoncé est entrée dans la journée avec le plus de chances de décrocher l’or aux Grammy avec neuf nominations.

En ce qui concerne les trois grands prix, elle reste curieusement une outsider n’ayant jamais remporté les honneurs de l’album de l’année et bien qu’elle ait le plus de nominations pour le disque de l’année avec huit, elle n’a jamais remporté ce prix non plus.

Elle n’a marqué la chanson de l’année qu’une seule fois, pour 2008 Femmes célibataires.

Dimanche, la nuit record de Beyoncé a vu le Brise mon âme hitmaker remporte quatre des neuf prix pour lesquels elle a été nominée.

Le Grammy Award 2023 de Beyoncé remporte : Chanson R&B de l’année Enregistrement de danse de l’année Performance R&B traditionnelle de l’année Album dance/électronique de l’année

