Beyonce aurait obtenu une visite secrète de l’ensemble ‘Bridgerton’ – Hollywood Life

Est-ce une surprise que Beyoncé est également un grand fan du méga hit de Netflix Bridgerton? Une source a déclaré au Soleil américain pour un rapport du lundi 12 juin que le plateau était «fermé» afin que la beauté de «Lemonade» puisse secrètement visiter le plateau de Londres en paix. « L’ensemble a été placé sous clé pour sa visite et toutes les personnes impliquées ont été invitées à ne pas souffler un mot », aurait déclaré l’initié. « Ce fut un moment énorme pour les acteurs et l’équipe. Elle a posé beaucoup de questions et était vraiment intéressée. Tout le monde a dit après coup qu’ils avaient été frappés par sa beauté et son côté terre-à-terre.

La tournée aurait eu lieu après que les showrunners ont appris qu’elle était une fan et ont tendu la main pour organiser la visite pendant qu’elle Renaissance tournée était à Londres. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Beyonce pour un commentaire, mais n’a reçu aucune réponse immédiate.

Incidemment, Queen Bey a un autre lien avec la série – Marc Picher, Bridgertona révélé un jour que la perruque épique de la reine Charlotte avait été inspirée par les cheveux de la chanteuse en 2002 Austin Powers dans Goldmember. Beyonce a joué de manière mémorable la magnifique Foxxy Cleopatra dans le film d’espionnage comique.

Et le créateur de la série, le légendaire showrunner Shonda Rhimesa apporté l’énergie inimitable de Beyonce à Bridgertonest le spin-off, Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton, qui utilise des reprises classiques de succès modernes pour sa bande originale. « Lorsque nous avons finalement décidé de [using covers], Shonda est entrée et a dit : « Je veux entendre Queen Bey. Je veux entendre Beyoncé dans cette série' », éditrice Matt Pevic dit FilmWeb plus tôt ce mois-ci. « Shonda ne peut parfois même pas voir un spectacle sans avoir la bonne musique temporaire. »

« Elle est audacieuse dans ses choix, et elle nous pousse vraiment hors de notre zone de confort », a-t-il ajouté à propos de Shonda et du spin-off. Des couvertures de « Halo » et « Run The World » de Beyonce ont été utilisées pour la production.

