Beyonce applaudit à droite, a déclaré Fred sur l’échantillon de chanson – Hollywood Life

Beyoncé vient de prouver qu’elle n’est pas celle avec qui il faut s’embêter quand il s’agit de sa marque. La chanteuse superstar a riposté à Right Said Fred après que le groupe a déclaré qu’elle avait échantillonné leur méga hit de 1992 “I’m Too Sexy” pour sa nouvelle chanson “Alien Superstar” sans autorisation. Qualifiant les affirmations du groupe de “erronées et incroyablement désobligeantes” dans une déclaration à E ! Vendredi 7 octobre, Beyonce a insisté pour que l’éditeur de Right Said Fred signe l’autorisation.

“La permission n’a pas seulement été accordée pour son utilisation, mais ils ont publiquement exprimé leur gratitude d’être sur l’album”, a poursuivi Beyoncé dans le communiqué. “Pour leur chanson, il n’y a pas eu d’utilisation d’enregistrement sonore, seule la composition a été utilisée. L’autorisation a été demandée à leur éditeur le 11 mai 2022 et l’éditeur a approuvé l’utilisation le 15 juin 2022. Ils ont été payés pour l’utilisation en août 2022. »

L’acteur oscarisé a également souligné que les deux membres du groupe – les frères Fred et Richard Fairbrass – reçoivent un “crédit de co-scénariste” pour “Alien Superstar”, qui est l’un des morceaux incroyables de son album époustouflant Renaissance.

Le clap back épique, un mouvement rare pour Beyonce, survient quelques jours après que Right Said Fred ait traîné le hitmaker « Break My Soul » tout en disant qu’elle avait essentiellement volé leur chanson. “Normalement, l’artiste nous approche, mais Beyoncé ne l’a pas fait parce qu’elle est une personne tellement arrogante”, ont déclaré Fred et Richard. Le soleil le 3 octobre. “Elle avait probablement pensé:” Viens me chercher “, alors nous en avons entendu parler après coup quand vous l’avez fait.”

omg superstar extraterrestre a im trop sexy échantillonné ???? https://t.co/cCfCsE3zM2 — ️️ ️jorine (@taystellar) 2 août 2022

Right Said Fred a ajouté que d’autres artistes comme Canard et Taylor Swift les a approchés pour échantillonner “I’m Too Sexy” et tout s’est bien passé. Ils ont poursuivi en disant qu’ils se sentaient comme s’ils n’avaient pas de chien dans la lutte contre Beyonce et qu’ils continueraient simplement leur vie. « Nous ne pouvons pas l’arrêter. Nous ne pouvons rien faire. C’est de la merde », ont-ils déclaré au point de vente. “Vous allez entamer une conversation avec quelqu’un qui a beaucoup plus de présence, de pouvoir et d’argent que nous. Et ça n’ira pas bien. Il vaut mieux laisser tomber. Si vous ne faites pas attention, vous passez votre vie à regarder en arrière. Nous continuons à regarder vers l’avant tout le temps.

Alors que Beyonce est occupée à défendre son nom, la star a également de bonnes nouvelles à trinquer. Elle se prépare apparemment pour une tournée mondiale basée sur le nouvel album ! Page 6 rapporte qu’une annonce officielle peut “être attendue dans les prochaines semaines” avec un coup d’envoi pour le Renaissance tournée début 2023. Ce sera sa première tournée solo depuis qu’elle a séduit les foules lors de sa Formation tournée à l’appui de son album, Limonade, en 2016.