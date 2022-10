Beyoncé applaudit à droite, a déclaré Fred à propos du crédit Renaissance

Selon les mots de la reine Bey elle-même : «Lundi, je suis surestimé, mardi, sur ma bite ! Flip-flop, flippy, flip-floppin’-*ss b*tch.

Alors que les fans attendent avec impatience les visuels inévitablement emblématiques de Renaissance, l’album a inspiré plus de haineux à sortir des boiseries. Cette fois c’est Bien dit Fredla merveille à succès des années 90 derrière “I’m Too Sexy”. Pierre roulante rapporte que Beyoncé a applaudi les fausses affirmations du duo selon lesquelles elle était “arrogante” et a échantillonné leur chanson sans permission.

Plus tôt cette semaine, les frères échoués Fred et Richard Fairbrass Raconté Le soleil qu’ils étaient les derniers à savoir que leur chanson à succès avait contribué à “Alien Superstar”. Ils ont même doublé les revendications de chasse au poids en dénigrant le personnage du natif de Houston.

“Normalement, l’artiste nous approche, mais Beyoncé ne l’a pas fait parce qu’elle est une personne tellement arrogante qu’elle avait probablement pensé” viens me chercher “, alors nous en avons entendu parler après coup quand vous l’avez fait. Mais tous les autres, Drake et Taylor Swift, sont venus vers nous », a déclaré le groupe.

La mesquinerie et la projection sont bien réelles ! Encore une fois, ce n’est pas la “Confortable” la faute de la chanteuse si les chanteurs qu’elle a échantillonnés ne possèdent pas les droits sur leur musique. Au contraire, les hypocrites semblaient salés qu’elle créditait trop de gens, les laissant avec une plus petite part des redevances.

“Pour utiliser notre mélodie, ils ont besoin de notre permission, alors ils nous envoient la démo et nous l’approuvons et si c’est le cas, nous obtenons un crédit de co-écriture. Avec ce truc de Beyoncé, il y a 22 scénaristes, c’est ridicule donc on aurait environ 40 pence. “Nous pensons que la raison pour laquelle cela se produit est qu’il y a si peu d’argent maintenant dans les vendeurs réels comme les amis, les partenaires de golf, les ingénieurs, les bookers et le gars qui apporte la coke, ils veulent tous une part”, ont déclaré les frères amers.

D’abord, ils l’appellent “arrogante”, puis ils laissent entendre qu’elle consomme de la coke. Ont-ils manqué de racisme avant d’avoir eu la chance de l’appeler «uppity» aussi?

Beyoncé a remis les pendules à l’heure à propos de Wrong Said Fred dans une déclaration à E ! Nouvelles. Le professionnel chevronné est venu avec des dates, des détails et des reçus pour mettre fin aux allégations.

“L’autorisation n’a pas seulement été accordée pour son utilisation, mais ils ont publiquement exprimé leur gratitude d’être sur l’album. Pour leur chanson, il n’y a pas eu d’utilisation d’enregistrement sonore, seule la composition a été utilisée », a expliqué le joueur de 41 ans dans un communiqué. “L’autorisation a été demandée à leur éditeur le 11 mai 2022 et l’éditeur a approuvé l’utilisation le 15 juin 2022. Ils ont été payés pour l’utilisation en août 2022”, a-t-elle poursuivi.

Beyoncé est même allée au-delà en donnant aux frères Fairbrass un “crédit co-auteur” sur la chanson. Avant la routine de volte-face, ils ont remercié Beyoncé pour son geste généreux sur Twitter en juillet.

Le “erroné et incroyablement dénigrant” a dû toucher le dernier nerf de Beyoncé car elle commente rarement les polémiques. Lorsque Kelis ont exprimé des griefs similaires au sujet d’une interpolation de “Milk-shake,” Beyoncé a discrètement supprimé cette version de toutes les plateformes de streaming. Les fans et les collaborateurs ont rapidement traîné l’auteur-compositeur Diane Warren pour avoir obscurément interrogé le nombre d’écrivains sur Renaissance.

Maintenant, la Ruche a les yeux rivés sur Right Said Fred pour leur folie frauduleuse. Découvrez quelques-unes des réactions au clapback diplomatique de la reine.