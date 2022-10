Beyoncé appelle “Right Said Fred” pour avoir affirmé qu’elle n’avait pas la permission d’utiliser leur chanson : “Erroneous”

Après avoir été accusée d’avoir utilisé la musique d’un groupe de pop britannique populaire sans autorisation, Beyoncé riposte, qualifiant les allégations de “erronées et incroyablement désobligeantes”.

Lors des Broad Music Inc Awards 2022 à Londres, Fred et Richard Fairbrass, les principaux membres du groupe “Right Said Fred”, l’ont qualifiée d’arrogante pour avoir utilisé leur chanson “I’m Too Sexy” dans son récent morceau Renaissance “Alien Superstar”.

“Normalement, l’artiste nous approche, mais Beyoncé ne l’a pas fait parce qu’elle est une personne tellement arrogante”, a déclaré le couple. le soleil. “Elle avait probablement pensé” viens me chercher “, alors nous en avons entendu parler après coup, quand tu l’as fait.”

“Pour utiliser notre mélodie, ils ont besoin de notre permission, alors ils nous envoient la démo et nous l’approuvons et si c’est le cas, nous obtenons un crédit de co-écriture”, ont-ils ajouté. “Avec ce truc de Beyoncé, il y a 22 scénaristes, c’est ridicule, donc on en aurait environ 40 [pence]. Nous pensons que la raison pour laquelle cela se produit est qu’il y a si peu d’argent maintenant dans les ventes réelles, des gens comme des amis, des partenaires de golf, des ingénieurs, des bookers et le gars qui apporte la coke, ils veulent tous une part.”

Des artistes tels que Drake et Taylor Swift ont obtenu la permission des frères Fairbrass avant d’utiliser la chanson dans leurs œuvres. Les frères, cependant, ne contesteront probablement pas Beyoncé devant les tribunaux, car elle a “beaucoup plus de présence, de pouvoir et d’argent”.

Beyoncé a répondu jeudi aux allégations, affirmant que les frères lui avaient donné la permission d’utiliser des éléments de la chanson.

“Non seulement l’autorisation a été accordée pour son utilisation, mais ils ont publiquement exprimé leur gratitude d’être sur l’album”, a déclaré Beyoncé dans un communiqué à Nouvelles électroniques. “Pour leur chanson, il n’y a pas eu d’utilisation d’enregistrement sonore, seule la composition a été utilisée. L’autorisation a été demandée à leur éditeur le 11 mai 2022 et l’éditeur a approuvé l’utilisation le 15 juin 2022. Ils ont été payés pour l’utilisation en août, 2022.”

Le chanteur pop a noté que les deux frères sont crédités pour la chanson de l’album. De plus, Beyoncé a souligné que juste avant la sortie de l’album en juillet, le groupe a tweeté : “C’est bien d’avoir un crédit d’écriture sur le nouveau ‘Beyoncé lbum’. Crédits ‘Renaissance’ : Drake, AG Cook, Syd, Right Said Fred, & Plus.”

