Beyoncé annonce une tournée mondiale de la Renaissance

Beyoncé a partagé les détails de sa première tournée en sept ans. La tournée mondiale très attendue de la Renaissance débutera le 10 mai à la Friends Arena de Stockholm avant de se frayer un chemin dans les stades d’Europe et du Royaume-Uni au cours du printemps et de l’été. L’étape nord-américaine de la tournée commence le 7 juillet à Toronto et se poursuit jusqu’à l’automne, avec une date de clôture fixée au 27 septembre au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans.

La tournée mondiale de la Renaissance comprend une longue série de dates au Royaume-Uni : Beyoncé se produira les 29 et 30 mai au Tottenham Hotspur Stadium, tandis que Cardiff, Édimbourg et Sunderland se dérouleront respectivement les 17, 20 et 23 mai. Les billets pour toutes les dates seront disponibles à partir de Le site de Beyonce.

La dernière tournée de Beyoncé était la tournée mondiale Formation de 2016. Ce spectacle, à l’appui de son sixième album Lemonade, l’a vue se produire à Sunderland, Cardiff, Londres, Manchester et Glasgow, totalisant plus de 300 000 billets rien qu’au Royaume-Uni.

La tournée mondiale de la Renaissance soutient l’album du même nom de Beyoncé en 2022. Largement salué comme le meilleur de sa carrière, l’album a été acclamé pour son pivot vers les styles de club tels que la house et le disco, ainsi que pour une liste de crédits mettant en évidence les pionniers noirs LGBTQ + tels que Honey Dijon, Kevin Aviance, Ts Madison et Big Freedia. Élu meilleur album de 2022 par les critiques musicaux du Guardian, il a fait ses débuts au n ° 1 des charts britanniques et américains et a été certifié or au Royaume-Uni, indiquant des ventes supérieures à 100 000. Écrivant à propos de l’album dans un essai de fin d’année, Jenessa Williams a déclaré que Renaissance “voit Beyoncé à son plus ludique sur le plan lyrique, politique par destin plutôt que par conception”.

Bien que Renaissance ait été saluée pour sa plateforme d’artistes LGBTQ + à sa sortie, Beyoncé a été critiquée cette année pour avoir choisi de se produire lors de l’ouverture privée de l’hôtel de luxe Atlantis the Royal de Dubaï, compte tenu de la criminalisation de l’homosexualité aux Émirats arabes unis et des allégations selon lesquelles les travailleurs migrants dans le pays fait face à des conditions équivalant à une servitude sous contrat.

Jason Okundaye a écrit pour le Guardian : “la question de la main-d’œuvre migrante ajoute une dimension supplémentaire aux conversations sur l’éthique des concerts”.