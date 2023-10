Préparez-vous, Beyhive : Beyoncé vient de révéler qu’un film basé sur sa « Renaissance World Tour » sortira en salles en décembre.

« Renaissance : A Film By Beyoncé » emmènera les fans dans les coulisses de sa tournée mondiale.

« ‘Renaissance: A Film By Beyoncé’ accentue le parcours de la ‘Renaissance World Tour’, depuis sa création jusqu’au spectacle d’ouverture à Stockholm, en Suède, jusqu’à la grande finale à Kansas City, Missouri », lit-on dans un communiqué. communiqué de presse à propos du film. « Il s’agit de l’intention de Beyoncé, de son travail acharné, de son implication dans tous les aspects de la production, de son esprit créatif et de son objectif de créer son héritage et de maîtriser son métier. »

Le chanteur aussi a laissé tomber une remorque pour le film de lundi taquinant ce qui nous attend dans le film.

« Quand je joue, je ne suis que libre », dit-elle à travers des extraits de sa préparation en coulisses. « Le but de cette tournée était de créer un lieu où chacun est libre et où personne n’est jugé. »

« Renaissance : A Film By Beyoncé » sortira aux États-Unis, au Canada et au Mexique le 1er décembre, et d’autres villes seront annoncées ultérieurement. Le film sera projeté les jeudis, vendredis, samedis et dimanches pendant au moins quatre semaines. Aux États-Unis, les billets commencent à 22 $ et le film sera disponible en IMAX chez AMC et Dolby Cinema chez AMC, ainsi que sur d’autres « écrans grand format haut de gamme de marque ».

Les fans peuvent acheter des billets dès maintenant sur amctheatres.com et Fandango.com, ainsi qu’à Cinemark, Regal, Cinepolis et Cineplex.

Sa société de production et de divertissement, Parkwood Entertainment, avait teasé cette annonce sur Instagram dimanche. Un mystérieux compte à rebours de 14 heures a été téléchargé sur l’histoire Instagram du compte, suscitant l’anticipation alors que Beyoncé terminait son dernier concert lors de la partie américaine de sa « Renaissance World Tour » le même jour à Kansas City, Missouri.

C’est la première fois que Beyoncé sort un film de concert en salles. Elle s’était auparavant associée à Netflix en 2019 pour son film « Homecoming », qui documentait sa performance historique au festival de musique Coachella 2018.

Un an plus tard, sa comédie musicale « Black Is King » a été créée sur Disney+ en tant que compagnon visuel de la bande originale « Le Roi Lion : Le Cadeau ». Elle a réalisé, co-écrit et produit le film.

Le « Tour du Monde Renaissance » a commencé en mai à Stockholm, en Suède, et comprenait des escales à Paris, Londres et Barcelone avant d’arriver aux États-Unis en juillet. L’icône de la musique a épaté le public chaque soir avec sa voix impeccable et ses tenues de scène chromées extravagantes.

La fille Blue Ivy Carter, 11 ans, que Beyoncé partage avec son mari Jay-Z, a également rejoint sa mère sur scène pour quelques chansons et a réussi sa chorégraphie.