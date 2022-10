Beyoncé annonce sa tournée Renaissance 2023 au Wearable Art Gala

Ceci n’est pas un exercice ! La reine arrive officiellement dans un stade près de chez vous !

Beyoncé les fans sont sur le point de découvrir la vision complète de son album à succès Renaissance Direct. La chanteuse a annoncé sa prochaine tournée samedi soir à la 5e édition Gala d’art vestimentaire à Santa Monica en Californie. Métro Royaume-Uni rapporte que Beyoncé a confirmé une tournée mondiale de la Renaissance à l’été 2023 en vendant aux enchères les premiers billets pour 50 000 $.

La soirée a été une affaire de famille avec Jay-Z et Blue Ivy aux côtés de Beyoncé. Le gala était animé par la mère et le beau-père Tina Knowles-Lawson et Richard Lawsonles fondateurs et co-directeurs artistiques de WACO (Là où l’art peut se produire) Théâtre. Le Wearable Arts Gala est une collecte de fonds pour les programmes d’art et de mentorat de WACO.

« Nous nous efforçons d’inculquer un fort esprit d’entreprise à nos mentorés et aux artistes avec lesquels nous travaillons. Il est tout simplement impossible d’entreprendre le travail significatif qui est nécessaire, sans exposer notre communauté à un large éventail de disciplines et d’expériences culturelles qui offrent une fenêtre sur ce qui est possible », a déclaré Lawson dans un communiqué.

L’article le plus en vogue de la vente aux enchères caritative était un package pour les premiers billets de concert pour la tournée Renaissance.

“Forfait de billets de concert. D’une valeur totale de 20 000 $, United x WACO vous offre une chance de voir Beyonce lors de sa tournée Renaissance à partir de l’été 2023 dans l’une des destinations nationales et internationales de United dans le monde », indique la liste.

Les billets de concert convoités se sont vendus pour 50 000 $ à couper le souffle, hôte de la vente aux enchères choquant Étoile Jones. Beyoncé n’a pas encore dévoilé d’autres détails ou dates de tournée. Cependant, la ruche est toujours prête à ce que leur favori change le jeu avec une autre sortie ou annonce surprise.

Vêtue d’une robe et de gants Gucci personnalisés, Beyoncé a été à la hauteur de la mission Wearable Art.

Ne pas être surpassée même par sa mère et sa grand-mère emblématiques, Blue Ivy a volé la vedette encore. Le gagnant d’un Grammy, âgé de 10 ans, a prouvé qu’un grand cœur philanthropique (et un portefeuille encore plus gros) courait dans la famille en offrant 80 000 $ pour un autre article lors de la vente aux enchères caritative. Quinta Brunson capturé le moment qui a stupéfié la salle, y compris Tina et Kéké Palmer.

Le tapis rouge du Wearable Art Gala était rouge chaud avec des stars à la mode pour le Nuits de Harlem thème.

Quinta était fabuleuse en plumes et en vert éclatant.

Vanessa Bell Calloway était une belle garçonne à franges.

Lynn Whitfield était ravissante en rouge de la tête aux pieds.

Mme Marsai Martin avait l’air toute adulte et brillait avec sa robe corsetée ornée de bijoux et son casque de rose noire.

Kelly Rowland a monté le volume et le drame en rouge Harlem Renaissance.

Michelle Williams a servi un style sensuel dans Badgley Mischka.

Issa Rae a brillé dans une élégante robe taille basse.

Magic et Cookie Johnson ont compris la mission de l’époque de la prohibition.

Tyler Perry est venu habillé pour les neuf de Harlem Nights.

Vivica A. Fox a été stupéfaite dans une robe For The Stars qui a montré son corps-ody-ody chaud.

La robe de Doechii était parfaitement “Persuasive” en rose.

Quelles stars portaient votre favori Nuits Halem regarder le 5e gala annuel d’art vestimentaire ?