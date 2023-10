Beyoncé annonce le film de concert « Renaissance » avec une bande-annonce complète

Les fans qui n’ont pas eu la chance d’assister à la tournée mondiale Renaissance de Beyoncé pourront découvrir un peu de magie dans leur cinéma local plus tard cette année.

Tard dimanche soir, après sa dernière performance à Kansas City, Beyoncé a surpris les fans avec une bande-annonce d’un film-concert basé sur sa tournée mondiale 2023.

Le film, intitulé Renaissance : un film de Beyoncéa ouvert la prévente de billets dans des chaînes de cinéma, dont AMC, Regal et Cinemark, qui sortiront en salles aux États-Unis le 1er décembre.

«Renaissance : un film de Beyoncé accentue le parcours du Renaissance World Tour, depuis sa création, jusqu’à l’ouverture à Stockholm, en Suède, jusqu’à la finale à Kansas City, Missouri », selon un communiqué de presse. «Il s’agit de l’intention de Beyoncé, de son travail acharné, de son implication dans tous les aspects de la production, de son esprit créatif et de son objectif de créer son héritage et de maîtriser son métier. Reçu avec un accueil extraordinaire, la tournée mondiale Renaissance de Beyoncé a créé un sanctuaire de liberté et de joie partagée pour plus de 2,7 millions de fans.

La bande-annonce à elle seule est pleine de surprises, avec notamment des apparitions de tout le clan Knowles-Carter. Des images de Bey en train de répéter avec sa fille aînée, Blue Ivy, 11 ans, peuvent être vues dans la bande-annonce, ainsi que des clips d’elle et des jumeaux de 6 ans de Jay-Z, Rumi et Sir. Hov fait également une apparition, entendu en voix off interrogeant sa femme sur ses intentions avec cette tournée.

« Quand je joue, je ne suis que libre », déclare Beyoncé dans la bande-annonce. « Mon objectif pour cette tournée était de créer un endroit où chacun est libre et où personne n’est jugé. »

Selon les rapports de VariétéSelon des sources internes, le film intégrera les moments forts de la tournée mondiale Renaissance 2023, les vidéos tant attendues tournées pour l’album visuel et un récit de style documentaire de Beyoncé enregistrant l’album et travaillant sur la tournée.

Découvrez la bande-annonce de Renaissance : un film de Beyoncé ci-dessous: