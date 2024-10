Beyoncé : Amber Rose dit que le discours de Kamala Harris de Beyoncé est copié. Les utilisateurs des réseaux sociaux demandent « Qui êtes-vous ? »

Amber Rose a été critiquée pour avoir déclaré que le discours de Kamala Harris de Beyoncé était copié de son discours de Donald Trump.

Amber Rose a suscité une frénésie sur les réseaux sociaux après avoir affirmé que le discours prononcé vendredi par Beyonce pour Kamala Harris était copié du discours prononcé par Amber Rose pour Donald Trump à la Convention nationale républicaine. « Elle veut tellement être moi. Elle a littéralement pris tout mon discours », le commentaire d’Amber Rose est devenu viral, les gens se demandant pourquoi Beyoncé essaierait même de copier Amber Rose. Les utilisateurs des médias sociaux se sont également demandé qui était Amber Rose et qui diable voulait être Amber Rose.

Beyoncé était présente à un rassemblement électoral de Kamala Harris à Houston, sa ville natale, où elle a déclaré qu’elle était venue au rassemblement non pas en tant que célébrité ou politicienne mais en tant que mère.

« Une mère qui se soucie profondément du monde dans lequel vivent mes enfants et tous nos enfants, un monde où nous avons la liberté de contrôler notre corps, un monde où nous ne sommes pas divisés », a-t-elle déclaré.

« Imaginez nos filles grandir en voyant ce qui est possible sans plafond, sans limites », a-t-elle poursuivi. « Nous devons voter et nous avons besoin de vous. »

À la fin, Beyoncé, qui a été rejointe sur scène par Kelly Rowland, sa compagne du groupe Destiny’s Child, a présenté Harris. « Mesdames et messieurs, veuillez souhaiter la bienvenue au prochain président des États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris », a-t-elle déclaré.

Amber Rose, dans son discours de soutien à Donald Trump au RNC, a déclaré : « Plus important encore, je suis une mère, mon monde entier tourne autour de mes enfants, les gardant en sécurité et leur donnant l’opportunité d’une vie meilleure, ce qui unit tous les parents américains. .. »

« Amber, tu ne veux même pas être TOI », a écrit un utilisateur. « Il y a BEAUCOUP de femmes qui votent en tant que MÈRES », a déclaré une autre. « Est-ce que Beyoncé sait qui est Amber Rose », a demandé un autre. « Je n’ai pas écouté le discours d’Amber et je suis sûr que Bey non plus, encore moins copié quoi que ce soit », a écrit un autre.