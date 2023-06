Beyoncé accusée de la hausse surprise de l’inflation en Suède | Nouvelles du monde

Deux concerts donnés par Beyonce à Stockholm le mois dernier pourraient avoir provoqué une hausse de l’inflation suédoise, a suggéré un économiste chevronné.

La superstar américaine a lancé son Renaissance World Tour en Suède, donnant deux concerts à guichets fermés dans la capitale suédoise les 10 et 11 mai.

Et il semble que la demande de chambres d’hôtel et de réservations de restaurants ait été si intense qu’elle a fait grimper les statistiques officielles d’inflation.

Michael Grahn, économiste en chef de la Danske Bank pour la Suède, a tweeté : « Le début de la tournée mondiale de Beyoncé en Suède semble avoir coloré l’inflation de mai. »

Le montant exact est « incertain », a-t-il ajouté, mais a déclaré que les concerts avaient « probablement » ajouté environ 0,2% à la hausse globale de 9,7%.

Il représente les deux tiers des 0,3 % ajoutés par les hôtels et restaurants.

M. Grahn a déclaré au Financial Times qu’il s’agissait d’un développement « étonnant » et non de quelque chose que la Suède avait connu auparavant.

Certains fans ont réservé des chambres d’hôtel jusqu’à 40 miles à l’extérieur de Stockholm, a déclaré l’économiste.

Il a ajouté sur Twitter: « Nous nous attendons à ce que cette surprise à la hausse soit inversée en juin alors que les prix des hôtels et des billets reviennent à la normale. »

Visit Stockholm a attribué des niveaux élevés de tourisme et une occupation presque complète des hôtels à «l’effet Beyonce».

Dans un e-mail au Washington Post le mois dernier, il a déclaré que les visiteurs des États-Unis, d’Allemagne et de Grande-Bretagne représentaient le plus grand nombre de réservations dans la ville.

Les revenus de la tournée pourraient dépasser 2 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling), selon le magazine Forbes, bien qu’il admette que ce chiffre est basé sur les « hypothèses les plus optimistes ».

Beyonce est allée de Stockholm à Bruxelles le mois dernier, puis s’est dirigée vers le Royaume-Uni, où elle a joué à Cardiff, Édimbourg et Sunderland, avant cinq dates au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.