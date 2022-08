Beyoncé a dévoilé un teaser pour le clip de “I’m That Girl”

Beyoncé n’a pas fait autant de promo pour son dernier album, Renaissancecomme nous avons l’habitude de le voir de la part de Queen Bey, mais beaucoup de fans pensent qu’elle vient de faire allusion à un afflux de nouveaux contenus.

Vendredi, Beyoncé a sorti un teaser pour “I’M THIS GIRL”, le morceau d’ouverture de Renaissance, qui met en scène le chanteur dans une boîte de nuit scintillante. C’est le premier visuel qu’elle a taquiné du nouveau projet, qui contraste complètement le déploiement de Limonadeoù chaque piste avait son propre clip vidéo à sa sortie.

En ce qui concerne Yoncé, vous ne pouvez pas prendre les choses au pied de la lettre, ce qui maintient la Bey Hive sur ses gardes, cherchant constamment des indices dans tout ce qu’elle publie. De plus, c’est une artiste si complète que les fans savent à quel point elle aime ses visuels, ce qui nous amène tous à croire que Bey a quelque chose dans sa manche.

À la marque des 38 secondes du teaser “I’M THIS GIRL”, il y a un montage d’une fraction de seconde qui présente Beyoncé arborant une tonne de nouveaux looks. À cause de ce bref aperçu, beaucoup de fans pensent qu’un album visuel entier est en route. Bien que ces tenues puissent *techniquement* toutes provenir de la même vidéo, cela semble trop pour une seule vidéo, ce qui signifie que le teaser “I’M THIS GIRL” taquine beaucoup plus.

Cet extrait de l’interprète légendaire vient également alors que les fans spéculent sur ce que pourrait être «l’acte II». Beyoncé initialement facturé Renaissance comme le premier acte d’un projet en trois volets – Et tandis que certains ont émis l’hypothèse que “l’acte II” pourrait être un tout nouvel album, d’autres ont émis l’hypothèse que “l’acte II” pourrait être les visuels de l’album original, tandis que le troisième acte sera être une éventuelle tournée.

En ce qui concerne l’insaisissable Beyoncé Giselle Knowles-Carter, seul le temps nous le dira. Mais, peu importe, on peut dire qu’elle a QUELQUE CHOSE dans sa manche.