Beverly Glenn-Copeland révèle son diagnostic de démence

Le musicien Beverly Glenn-Copeland a révélé qu’on lui avait diagnostiqué une démence et qu’il la souffrait depuis un certain temps déjà.

Dans une vidéo Instagram avec sa femme Elizabeth Glenn-Copeland, les deux hommes ont expliqué que la maladie avait eu un impact sur sa mémoire et sa perception spatiale. Mais Beverly a ajouté que « cela n’a pas eu d’impact sur ma capacité à être pleinement dans l’instant présent avec ceux que j’aime ».

Alors qu’Elizabeth a évoqué un certain nombre de projets à venir, issus d’un « renouvellement créatif massif », dont un livre, une adaptation d’une comédie musicale et des projets de création d’une émission de télévision pour enfants, Beverly a déclaré que sa prochaine tournée serait sa dernière. Il a trois concerts prévus dans les deux prochaines semaines : le 26 septembre à Montréal (qui sera son dernier spectacle au Canada), le 30 septembre à Brooklyn et le 5 octobre à Saugerties, New York.

« L’une des choses les plus douloureuses de cette maladie, c’est qu’elle nous a éloignés de Glenn, de moi, petit à petit », a déclaré Elizabeth dans la vidéo. « Parfois, pour moi, en tant que sa soignante et sa femme, c’est comme si je mourais à petit feu, et pourtant, alors que ces parties de lui disparaissent, je vois sa lumière essentielle briller plus fort que jamais. Comme c’est souvent le cas dans la vie et dans la tristesse, il y a aussi une beauté vraiment profonde. »

« Nous voulons remettre en question l’image dominante de cette maladie, qui se concentre sur la perte », a poursuivi Beverly. « Nous demandons activement à l’univers de nous montrer : « Où est la vie ici ? » »

Il a conclu la vidéo en disant : « Nous aurons besoin du soutien de la communauté dans les temps à venir, et nous partagerons bientôt les détails. D’ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt. »

Regardez la vidéo complète ci-dessous.