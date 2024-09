Beverly Glenn-Copeland partage son diagnostic de démence

Beverly Glenn-Copeland a reçu un diagnostic de démence. Le musicien pionnier de 80 ans a partagé la nouvelle dans une vidéo partagée sur Instagram lundi, accompagné de sa femme et partenaire créative Elizabeth Glenn-Copeland.

Bien que sa carrière s’étende sur des décennies et des genres, le travail de Glenn-Copeland a connu un regain d’intérêt au cours des deux dernières années ; il a partagé Ceux qui sont devantson premier nouvel album depuis 20 ans, en juillet 2023. Le couple a déclaré dans son annonce d’aujourd’hui que même s’ils ont encore quelques projets en cours, leur prochaine tournée ensemble sera leur dernière. Voici leur déclaration complète :

GLENN: Bonjour mes amis. Elizabeth et moi sommes ici aujourd’hui car nous avons des nouvelles à vous annoncer. Depuis un certain temps, nous gérons en privé un diagnostic de trouble cognitif appelé démence.

ÉLISABETH : La démence est un mot qui fait un peu peur. Mais en réalité, c’est un terme générique qui désigne de nombreux types de maladies cérébrales où au moins deux parties du cerveau sont en train de mourir. La maladie de Glenn, par exemple, affecte sa mémoire et également la partie spatiale de son cerveau, comme sa capacité à conduire une voiture.

GLENN: Mais jusqu’à présent, cela n’a pas d’impact sur ma capacité à être pleinement dans l’instant présent avec ceux que j’aime.

ÉLISABETH : L’une des choses les plus douloureuses de cette maladie, c’est qu’elle éloigne Glenn de moi, de nous, petit à petit. Parfois, pour moi, qui ai pris soin de lui et qui suis sa femme, c’est comme si je mourais à petit feu. Et pourtant, alors que ces parties de lui disparaissent, je vois sa lumière essentielle briller plus fort que jamais. Ainsi, comme c’est souvent le cas dans la vie, au milieu de cette tristesse, il y a aussi une beauté vraiment profonde.

GLENN: Nous voulons remettre en question l’image dominante de cette maladie, qui se concentre sur la perte. Nous demandons activement à l’univers de nous montrer où se trouve la vie ici-bas.

ÉLISABETH : Dans nos prières, nous demandons à Glenn comment il peut continuer à faire ce qu’il aime le plus : écrire de la musique, travailler avec des enfants et encourager la prochaine génération, aussi connue sous le nom de celle qui nous attend. Vous trouverez peut-être intéressant de savoir qu’en cette période difficile, nous vivons également un renouveau créatif massif. Nous partons en tournée, écrivons un livre, adaptons une comédie musicale et préparons une émission de télévision pour enfants. Ces choses remplissent vraiment nos cœurs et nous maintiennent ancrés dans notre objectif.

GLENN: Je tiens à remercier Elizabeth pour son soutien et son attention indéfectibles, ainsi que pour l’éclat de sa vision créative, souvent passée inaperçue. C’est grâce à elle que je peux encore vous rejoindre sur scène pour cette tournée, qui sera ma dernière.

ÉLISABETH : Certains d’entre vous connaissent déjà cette histoire, mais en raison des difficultés financières liées à la COVID en 2020, nous avons dû déménager six fois au cours des quatre dernières années dans trois provinces, parfois pendant des périodes de confinement. Nous voulons profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes qui se sont présentées à nous. Certains d’entre vous étaient connus, d’autres étaient de parfaits inconnus, certains vivaient près de chez nous, d’autres encore très loin. Mais vous nous avez tous fait le cadeau de vos soins au moment où nous en avions le plus besoin. Et pour cela, nous vous en serons éternellement reconnaissants.

GLENN: Nous aurons besoin du soutien de la communauté dans les temps à venir et nous vous en dirons plus prochainement. D’ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt.