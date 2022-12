Beverly D’Angelo, star de “National Lampoon”, explique comment elle “a hérité du rôle de” être le “chuchoteur” de Chevy Chase

Beverly D’Angelo a réfléchi à la chimie qu’elle partageait avec sa co-star de longue date Chevy Chase, qui a joué son mari à l’écran Clark Griswold dans la série de films classique “National Lampoon’s Vacation”.

L’actrice de 71 ans, qui a joué le rôle de la matriarche de la famille Griswold Ellen, a parlé de sa relation avec Chase, 79 ans, et a donné aux fans un aperçu des coulisses de la réalisation de “National Lampoon: Christmas Vacation” de 1989 lors d’un apparition récente sur le podcast “A Cinematic Christmas Journey”.

“Ellen et Clark sont nés de la chimie que Chevy et moi avons”, a déclaré D’Angelo aux hôtes Peter Billingsley et Nick Schenk.

Elle a poursuivi: “Ce n’est pas comme si nous glissions dans ces rôles, mais il y a quelque chose dans notre cerveau qui le rend très facile à comprendre.”

CHEVY CHASE, CHRISTIE BRINKLEY ET BEVERLY D’ANGELO PROFITENT DE LA RÉUNION “NATIONAL LAMPOON’S VACATION”

“Il y a juste quelque chose dans notre chimie avec laquelle nous sommes à l’aise, nous sommes des enfants de banlieue, peut-être. Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, c’est notre chimie qui a fait ces gens”, a ajouté la star de “Violent Night”.

D’Angelo et Chase ont joué le rôle de Clark et Ellen dans le premier film de la franchise, “National Lampoon: Vacation” en 1983. Ils ont repris leurs rôles dans les films “National Lampoon’s European Vacation” (1985), “National Lampoon’s Christmas Vacation” (1989), “Vegas Vacation” (1997) et “Vacation” en 2015 ainsi que le court métrage comique en ligne “Hotel Hell Vacances” (2010).

“Par ‘Vacances européennes.’ J’ai hérité du rôle de chuchoteur Chevy”, se souvient D’Angelo. “Donc, ce serait une dynamique étrange. Comme personne ne voudrait dire:” Chevy, bouge là-bas “ou” Chevy, fais ceci ou fais cela “parce que c’est Chevy. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne savez pas quoi va-t-il te dire.”

D’Angelo a révélé qu’elle avait improvisé une scène célèbre de “Christmas Vacation” dans laquelle Ellen place sa main sur l’entrejambe de Clark lorsqu’une équipe du SWAT franchit les portes de la maison familiale avec des armes à la main.

L’actrice a déclaré que le tournage avait été retardé à cause de Chase, et que les acteurs et l’équipe étaient restés debout pendant des heures. Pendant ce temps, D’Angelo s’est souvenue que son remplaçant avait entendu le réalisateur Jeremiah S. Chechik dire que la raison pour laquelle ils étaient derrière était parce que “tous les acteurs étaient des enfants”.

“Et donc nous avons eu cette grande photo de groupe et c’était à la fin de la journée et comme vous pouvez le voir, toutes ces personnes devaient être… en place “, a-t-elle déclaré.” Et c’était un grand, énorme moment et nous n’avons pas pas le temps de tout gâcher.”

“J’ai dit à Chevy : ‘Jeremiah ne me prête aucune attention. Il ne regarde jamais ce que je fais.’ Parce que je devenais paranoïaque à l’idée de ne pas donner de spectacle. Parce que j’avais l’impression que le réalisateur dirait “C’était ton meilleur”. Je ne pouvais pas me connecter suffisamment avec lui.”

D’Angelo a dit qu’elle avait dit à Chase qu’elle pensait pouvoir mettre sa main sur son entrejambe et que Chechik “ne le remarquerait même pas”.

Elle a expliqué qu’il s’agissait du dernier coup de feu de la journée, qu’on appelle le coup de « martini ». “Je l’ai fait”, a admis D’Angelo. “Et puis nous n’avions pas d’alternative.”

D’Angelo a poursuivi en disant qu’elle avait plus tard rationalisé le mouvement comme étant de caractère. “J’ai mon histoire PG maintenant”, a-t-elle plaisanté. “Cette Ellen Griswold savait que la chose la plus sacrée dans la famille était les bijoux de famille.”

“Donc, ce n’était pas seulement moi qui étais un petit morveux et qui voyais ce que je pouvais faire.”

D’Angelo a également partagé comment les membres de la distribution ont aidé Chase à traverser sa tristement célèbre scène de diatribe. “Quand Chevy entrera dans cette diatribe, vous verrez des photos de la famille debout, le regardant”, a-t-elle déclaré.

“Et puis avec la diatribe, vous le verrez aller très naturellement. Ses yeux ne vont pas de gauche à droite, mais il dira quelque chose là-bas et dira quelque chose là-bas et il se déplacera en quelque sorte.”

“Nous avions tous des cartes aide-mémoire autour du cou”, a-t-elle révélé. L’actrice a admis que les acteurs avaient participé en partie parce qu’ils voulaient juste “le faire”.

“C’est un monologue difficile et aussi parce qu’il a libéré Chevy d’avoir à se soucier de ses répliques.”

Dans une scène célèbre du film, un écureuil s’attache au dos de Clark. La scène tourne au chaos alors qu’un chien appartenant au cousin Eddie (Randy Quaid) poursuit l’écureuil à travers la maison avant que Clark n’ouvre la porte d’entrée. Les deux animaux franchissent la porte d’entrée et s’attaquent à la voisine des Griswolds, Margo Chester ( Julia Louis-Dreyfus ).

“L’écureuil dressé est mort”, a déclaré D’Angelo. L’actrice a déclaré qu’elle ne savait pas comment l’écureuil était mort, mais les acteurs et l’équipe ont finalement dû utiliser un écureuil non formé pour la scène.

“Nous sommes arrivés à un écureuil non dressé. Et c’est pourquoi l’écureuil qui est sur l’épaule de Chevy la plupart du temps est un écureuil en peluche.”

D’Angelo a dit qu’une autre chose qui rendait “Christmas Vacation” spécial était qu’il avait été écrit par John Hughes. Le premier film a également été écrit par Hughes et basé sur la nouvelle “Vacation ’58”, qu’il a écrite pour le National Lampoon. Le réalisateur de “Sixteen Candles” a également co-écrit le scénario de “European Vacation” avec Robert Klane.

“C’est John Hughes, ce brillant génie de Chicago qui avait ces valeurs du Midwest”, a déclaré D’Angelo, notant qu’elle-même était de Columbus, Ohio.

D’Angelo a dit à Billingsley et Schenk qu’elle avait basé le personnage d’Ellen sur sa propre mère Priscilla et s’était inspirée de ses parents pour la relation entre les Griswolds.

“J’ai grandi en étant témoin d’une grande histoire d’amour”, a-t-elle déclaré. “Ils se sont mariés jeunes. Ils ont eu quatre enfants avant même que mon père n’ait 29 ans. Ma mère était vraiment une femme traditionnelle qui a mis son cœur et son âme principalement dans son mari et sa famille.”

D’Angelo a poursuivi: “Elle a dirigé la famille pour lui afin qu’il puisse réussir. Et mon père était musicien quand je suis né, puis à l’âge de 15 ans, il était un cadre de diffusion très prospère et riche grâce à ma mère. “

“Et ma mère a toujours dit, et je l’utilise toujours pour Ellen Griswold, que tant que cela fait 100, peu importe qui donne quoi. Parfois, vous devez en donner un, et parfois vous devrez peut-être même donner 100, mais parfois vous n’avez qu’à donner 99 tant que tout cela fait un tout.”

D’Angelo a rappelé que le nom complet de sa mère avait été utilisé lorsqu’Ellen et Clark renouvelaient leurs vœux de mariage dans “Vegas Vacation”. Dans le film, elle donne son nom comme “Ellen Priscilla Ruth Smith Griswold”, qui était un hommage à sa mère.

La star de “American History X” a déclaré que contrairement à ce que les autres pourraient penser, elle a toujours considéré les films “National Lampoon’s Vacation” comme des comédies romantiques.

“C’était juste moi parce qu’en regardant le rôle et en découvrant ce qui était quoi, j’ai vu la ligne d’amour à travers et que cette femme était dévouée à cet homme et dévouée à sa famille”, a-t-elle expliqué. “Et c’était une aventure romantique qu’ils avaient à ses yeux. Et elle l’a accepté pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien.”

“Mais j’ai toujours eu pour moi, la ligne directrice est l’amour pour moi dans la vie, et c’est pour moi dans ce film. Et alors quoi de plus romantique que l’amour?”