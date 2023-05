Beverly D’Angelo parle de sa relation avec son ex Al Pacino en vidéo Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Beverly D’Angelo71 ans, donne aux fans des détails sur son ancienne romance avec Al Pacino, 83 ans, dans une nouvelle vidéo Instagram. L’actrice a expliqué comment elle et l’acteur, qui sont sortis ensemble de 1996 à 2004, se sont rencontrés pour la première fois et des détails plus intimes sur leur temps ensemble, dans le clip. Elle a également partagé comment ils maintiennent toujours un lien bien qu’ils ne soient plus dans une relation amoureuse.

« J’ai vécu avec Al pendant sept ans et nous avons deux enfants », a déclaré Beverly dans la vidéo. Elle l’a légendé avec « Parce que vous avez demandé… », faisant référence à la curiosité des fans.

« En 1996, nous étions dans le même avion allant de Los Angeles à New York », a-t-elle poursuivi. « Il était assis devant moi, il a dit ‘monte et assieds-toi à côté de moi’, et au moment où l’avion a atterri, il était allumé. »

« En 1997, il m’a regardée dans les yeux et m’a dit : « Je veux que tu sois la mère de mes enfants », et bien que j’aie évité ce rôle toute ma vie, j’étais profondément amoureuse et j’étais à 100 % dedans. » a-t-elle ajouté, avant d’expliquer qu’elle et Al avaient subi une fécondation in vitro pour avoir leurs enfants. Cela a conduit à la naissance de leurs jumeaux en 2001 Antoine et Olivierqui ont maintenant 22 ans.

« Aïe, ça s’est compliqué et notre séparation a été finalisée en 2004 », a-t-elle déclaré en partageant des photos de famille dans la vidéo. « Le pouvoir de notre amour pour nos enfants a été la base pour résoudre nos conflits et créer une nouvelle histoire en tant que coparents. L’individu principal vit séparément mais toujours lié en tant que famille.

Elle a terminé le clip en disant: «Quant à moi et Al, c’est une amitié unique et profonde entre deux artistes qui perdure à ce jour, contre vents et marées, 27 ans maintenant à le faire à notre façon. Et voila. »

Dans la légende de la vidéo, Beverly a expliqué qu’elle avait décidé de filmer l’explication parce qu’elle continuait à recevoir des messages directs d’abonnés qui lui posaient des questions sur la romance. « Mon histoire avec Al a commencé il y a 27 ans, deux artistes se rencontrant, tombant amoureux », a-t-elle écrit dans une partie de la légende. « Nous avons vécu ensemble pendant sept ans, avons eu deux enfants, avons rompu, mais avons poursuivi notre cheminement en tant que coparents – et sommes venus partager nos vies avec une sorte d’intimité, d’honnêteté et d’acceptation plus profonde qu’une relation « traditionnelle » ne l’aurait permis. (pour nous du moins).”

