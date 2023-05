Beverly D’Angelo réfléchit à sa relation « unique » avec Al Pacino.

La star de « Christmas Vacation » s’est rendue sur son Instagram lundi pour partager un aperçu d’elle et des moments intimes de l’acteur de « Scent of a Woman », y compris de rares photos de leurs enfants jumeaux.

« Mon histoire avec Al a commencé il y a 27 ans, deux artistes se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Nous avons vécu ensemble pendant sept ans, avons eu deux enfants, avons rompu, mais avons continué notre voyage en tant que coparents – et sommes venus partager nos vies avec un une sorte d’intimité, d’honnêteté et d’acceptation plus profonde qu’une relation « traditionnelle » ne l’aurait permis (du moins pour nous) », a écrit D’Angelo dans sa légende sur les réseaux sociaux.

L’actrice de 71 ans a continué à se remémorer son amour avec Pacino et a déclaré en 1997 qu’il lui avait dit : « Je veux que tu sois la mère de mes enfants ».

Bien que D’Angelo ait souligné qu’elle « avait évité » de jouer le « rôle » de mère toute sa vie, elle a dit qu’elle était « profondément amoureuse » de Pacino et qu’elle était « à cent pour cent ».

S’ouvrant sur son expérience avec la fécondation in vitro, ou FIV, elle a ensuite poursuivi sa vidéo candide avec un montage photo de ses jumeaux avec Pacino.

D’Angelo et Pacino ne se sont jamais mariés, mais ils ont eu deux enfants ensemble : les jumeaux Olivia et Anton, qui ont maintenant 22 ans. Le couple se sépare en 2004.

Après que leur relation se soit «compliquée», D’Angelo a poursuivi en disant que le «pouvoir» de l’amour pour leurs enfants était la «base pour résoudre tous les conflits et créer une nouvelle histoire en tant que coparents, menant des vies individuelles séparément mais toujours entrelacées comme une famille. »

« Quant à moi et Al, c’est une amitié unique et profonde entre deux artistes qui perdure à ce jour, à travers vents et marées, 27 ans maintenant de le faire à notre façon, et voilà », a-t-elle conclu sa vidéo.

Avant sa relation avec Pacino, D’Angelo était mariée au duc italien Lorenzo Salviati. Les deux se sont enfuis au début des années 1980

D’Angelo a rencontré de manière inattendue et est tombé amoureux de Pacino. Elle a dit que la première fois qu’elle avait dit à son mari qu’elle était amoureuse de Pacino, il n’était pas jaloux, mais il rechignait à l’idée qu’elle soit avec un acteur.

« Il a dit : ‘Un acteur ? Non, non, pas un acteur.’ Et j’ai dit: « Je l’aime vraiment, et nous parlons d’avoir des enfants, et il pense que c’est fou que je sois marié, et maintenant je pense que c’est le cas aussi », a déclaré D’Angelo à People en décembre 2022. .

Mais après avoir expliqué que c’était l’acteur de « Le Parrain », il a dit : « ‘Al Pacino, il est fantastique. Je l’aime. Nous divorçons ! » »

D’Angelo a ajouté: « C’était un grand match d’amour. »