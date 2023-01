Beverley Mitchell explique pourquoi elle a «le plus de respect» pour l’armée

Beverley Mitchell a un nouveau respect pour les hommes et les femmes dans l’armée.

Dans une récente interview avec Fox News Digital, Mitchell a parlé de son expérience de participation à la nouvelle émission FOX, “Special Forces”.

L’émission de survie met en lumière des célébrités alors qu’elles traversent l’angoisse physique et mentale de survivre à un entraînement exténuant d’agents militaires de haut niveau au milieu du désert.

L’actrice a expliqué qu’elle avait “toujours eu un tel respect pour les militaires” et qu’elle avait “toujours été impressionnée” par leur “résilience”, mais qu’elle avait été “humiliée” par son expérience dans la série, affirmant que “cela ne ressemblait à rien (qu’elle ait) jamais expérimenté.”

“J’ai le plus de respect pour eux, et même quand ils étaient durs avec nous…. tout ce qu’ils disent est calculé. Il y a une raison. S’ils nous appellent ou même s’ils nous appellent des noms ou autre, il y a une raison ,” dit-elle. “Ils essaient de nous amener dans un espace dans lequel nous devons vraiment nous évaluer. C’est littéralement comme avoir un cours accéléré en thérapie, mais c’est comme accéléré. C’est très rapide.”

La star a expliqué qu’elle n’avait qu’un petit aperçu de ce que les hommes et les femmes de l’armée endurent, affirmant qu’elle était capable de “tapoter” lorsqu’elle se sentait fatiguée et de “faire une pause”, ce qu’ils ne sont pas autorisés à faire.

“C’est un type spécial de personne qui peut gérer la pression qu’elle subit constamment”, a noté Mitchell.

Bien que les défis de la série impliquent de faire subir beaucoup de choses à son corps physiquement, Mitchell a expliqué que l’expérience avait également un impact plus profond sur son esprit et sur sa façon de voir le monde, réalisant que “cela ne lui sert pas nécessairement à plaire aux gens”. .”

“La réalité est que je ne ferai jamais mon travail assez bien parce que je ne serai jamais assez bien pour tout le monde”, a-t-elle expliqué. “Je dois donc changer cette conversation et réaliser que je suis assez bien pour moi, et si je ne suis pas la tasse de thé de quelqu’un, alors ça va aussi. Et juste pour vraiment posséder qui je suis et ce que j’ai fait. “

Mitchell avait besoin de tout le soutien qu’elle pouvait obtenir pendant la série, qualifiant l’expérience de “100% la chose la plus difficile que j’aie jamais eue à faire”. Venant d’elle, cela signifie beaucoup parce qu’elle “a eu trois enfants par césarienne” et “chacun d’entre eux était dur comme l’enfer, mais c’était plus dur”.

Quant à son système de soutien, Mitchell dit que sa co-vedette de “7th Heaven” Jessica Biel la soutenait.

“Elle faisait, genre, tout son possible pour essayer de m’aider, s’assurer que j’allais bien. Donc, Jesse a été le long du trajet depuis le début de mon départ. Et donc c’était vraiment amusant pour elle d’être capable de vraiment voir ce que j’ai fait », a déclaré Mitchell. “Elle est comme, ‘Je n’arrive toujours pas à comprendre le fait que tu l’as réellement fait.’ Elle est comme, ‘Tu es tellement putain de bada– et, venant d’elle, comme, ça signifie beaucoup. Avoir ce soutien, ça veut tout dire. Je veux dire, elle est comme ma sœur.”

Mitchell avait également le soutien de ses enfants, expliquant que l’une des choses les plus drôles de son expérience dans la série était de voir ses enfants réagir à ses nouveaux talents. Selon Mitchell, si vous aviez demandé à ses enfants avant la première de l’émission, ils auraient dit “Maman ne peut pas escalader une montagne”, admettant qu’ils n’auraient pas eu tort.

Elle pense qu'”ils ont été assez impressionnés” par toutes les nouvelles choses qu’elle a ramassées, disant “c’était mignon” et “vraiment chouette” de pouvoir regarder l’émission avec eux.

“L’un des plus gros plats à emporter est que les enfants remarquaient aussi, comme, les autres recrues, et ils sont comme, ils sont comme, ‘Tu sais quoi? J’aime vraiment Hannah [Brown] parce qu’elle a été gentille avec toi, maman. C’est agréable de les voir se connecter avec ces autres bada —- qui sont là-bas en train de tuer des choses “, a-t-elle expliqué. ” C’est intéressant de voir ce qu’ils captent. Ce n’est pas forcément celui qui gagne à quelque chose. Ils remarquent d’autres petites choses. Ils sont comme, ‘Ils étaient là pour te soutenir, maman.’ C’est intéressant de prendre du recul et de regarder le point de vue d’un enfant.”

En plus de pouvoir impressionner ses enfants avec de nouveaux talents, Mitchell s’est éloignée de l’émission avec de nombreuses nouvelles amitiés, affirmant qu’elle s’était rapprochée de la joueuse de football Carli Lloyd, de la médaillée d’or olympique Nastia Liukin et d’Hannah Brown de “The Bachelorette”.

“Certains sont naturellement meilleurs pour envoyer des SMS et être en contact que d’autres, mais nous avons une discussion de groupe, et nous nous connectons toujours et nous vérifions les uns les autres. C’était amusant parce que nous célébrons non seulement le spectacle mais, comme, d’autres choses que les gens ont en cours », a-t-elle déclaré. “C’est agréable de nous voir tous avoir cette vraie joie authentique les uns pour les autres. Nous voulons voir tout le monde réussir.”

Une personne avec qui Mitchell n’a pas noué de liens était la star de “Real Housewives of Atlanta”, Kenya Moore. Mitchell a expliqué que “vos liens s’accélèrent, donc vos amitiés deviennent très étroites”, et il en va de même lorsque vous partez du mauvais pied avec quelqu’un.

Donnant plus de contexte à leur combat, Mitchell a expliqué que même si le respect entre eux était là, il était “assez clair dès le départ” qu’elle et Moore “ne s’entendaient pas très bien”. Et, après une nuit sans sommeil parce qu’ils étaient en “garde de nuit”, ils étaient tous les deux un peu nerveux.

“C’est difficile de rattraper ça. Mais, en même temps, comme nous l’avons fait, nous l’avons géré et nous l’avons fait. Et, vous savez, c’est une bada– femme. Elle est dure comme ongles, et vous ne pouvez pas la casser”, a déclaré Mitchell. “J’ai été très impressionné par tout ce que le Kenya a fait là-bas, et sa fille devrait être incroyablement fière parce qu’elle était géniale.”

Maintenant que Mitchell est de retour à la maison et a mis ses jours “Forces spéciales” derrière elle, elle a reconnu qu’elle serait prête à revenir pour un redémarrage “7th Heaven”.

Selon Mitchell, elle est “en communication constante avec Brenda Hampton”, la créatrice, scénariste et productrice de la série, affirmant que les deux ont “pensé à de nombreuses itérations différentes sur la façon de le faire”.

“Le plus important serait d’essayer de trouver une maison et qui veut le faire. Je sais que les fans le voudraient parce qu’ils me le disent tous les jours et, bien sûr, ce serait amusant de voir où sont les Hamptons”, a déclaré Mitchell. . “J’aimerais savoir combien d’enfants Lucy a à ce stade. Et, je veux dire, espérons simplement que ce n’est pas sept.”

“Special Forces” est diffusé le mercredi soir sur FOX.