Beverley Callard et DJ Jordan North de Coronation Street obtiennent leur propre émission de voyage ITV après être devenus amis sur I’m A Celebrity

CORONATION La légende de la rue Beverley Callard s’est associée au DJ de Radio 1 Jordan North pour une nouvelle émission de voyage.

Beverley, 64 ans, et Jordan, 31 ans, tourneront la nouvelle série pour ITV plus tard cet été.

Rex

L’actrice de Coronation Street, Beverley Callard, a décroché une nouvelle émission de voyage ITV avec elle, la co-star de I’m A Celebrity, Jordan North[/caption]

Le couple est devenu de bons amis lors du tournage de I’m A Celebrity: Get Me Out Of Here l’année dernière.

Leur spectacle les suivra alors qu’ils voyagent pour vivre de nouvelles aventures et beaucoup de rires.

Une source a déclaré: « Jordan et Bev ont été un succès ensemble devant la caméra lorsqu’ils ont filmé ensemble dans le château l’année dernière.

«Ils ont été approchés pour travailler ensemble sur une nouvelle émission de voyage pour ITV et ils ont tous les deux sauté sur l’occasion.

Rex

La légende du savon a noué des liens étroits avec le DJ de Radio 1 et les patrons d’ITV pensent qu’ils seront un succès dans leur propre série[/caption]

« Dans I’m A Celebrity, Bev et Jordan sont devenus très proches.

«Ils ont une chimie très naturelle et s’entendent très bien.

« Cette relation s’est poursuivie hors écran et ce sont de bons amis, ce qui rend cette émission encore plus susceptible d’être un énorme succès car cette amitié est vraiment la vraie affaire.

« Tout est encore en train d’être tracé pour le couple et les producteurs travaillent actuellement sur les endroits exacts où le duo se rendra.

Rex

Le statut de star de Jordan a augmenté après son passage au château de Gwrych[/caption]





« Jordan et Bev ne pourraient pas être plus enthousiastes à l’idée de travailler à nouveau ensemble et ce spectacle promettra non seulement une bonne culture et une cuisine délicieuse, mais aussi beaucoup de rires. »

Jordan a été propulsé vers la gloire sur I’m A Celebrity, tandis que l’émission a cimenté Beverley, qui joue Liz McDonald dans Corrie, comme l’une des stars du feuilleton préférées du Royaume-Uni.

La série, qui reviendra en Australie cette année, a été remportée par Giovanna Fletcher – épouse du chanteur de McFly Tom Fletcher.