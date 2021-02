Beverley Callard enfile des bas et des talons pour la Saint-Valentin torride avec son mari ‘Mega ** G’

Beverley Callard a tout mis en œuvre pour offrir une friandise à son mari le week-end de la Saint-Valentin.

L’ancienne star de Coronation Street, mariée à Jon McEwan depuis 2010, a enfilé une paire de bas coquins et des bottes à talons hauts pour un rendez-vous amoureux.

Jon s’est rendu sur son compte Instagram dimanche soir pour publier une photo de Bev, 63 ans, dans la tenue torride alors qu’elle posait dans leur incroyable pub à la maison, qui se trouve dans un hangar dans leur jardin arrière.

Et il était clairement ravi des efforts de Bev, sous-titrant la photo: « La soirée de rendez-vous se passe bien!







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Bev a également utilisé son propre compte Instagram pour partager des clichés plus apprivoisés de leur Saint-Valentin.

Le duo a partagé quelques verres dans leur cuisine et a posé en tintant leurs verres.

Elle était jolie dans un pull noir, tandis que Jon montrait ses tatouages ​​dans un gilet de motard Harley-Davidson.







(Image: Beverleycallard / Instagram)



Bev a sous-titré la photo: « Datenight avec @ jonmmac55, c’est reparti! En route pour le Megashed! Xx »

Elle s’est ensuite rendue sur son Instagram pour montrer le dîner romantique que Jon avait préparé pour eux.

Ils ont terminé leur soirée romantique en se blottissant devant leur cheminée.







(Image: Beverleycallard / Instagram)



Jon est devenu célèbre lorsque Bev lui a révélé son surnom impertinent lorsqu’elle est apparue dans I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! à la fin de l’année dernière.

Elle a dit à ses camarades de camp: « Jon est très beau, c’est un méga ** g. »

La légende de Corrie a dit plus tard qu’elle « voulait mourir » quand elle a réalisé que le surnom avait été diffusé sur l’émission ITV.