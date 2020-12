Comme le reste d’entre nous, les nouvelles règles de Covid ont forcé Beverley Callard à changer soudainement ses projets de Noël.

Mais la star de I’m A Celebrity est déterminée à poursuivre les festivités – en demandant au mari de ‘Megashag’, Jon McEwan, de décorer leur «pub maison» – un abri de jardin – pour Noël.

Et bien que ce ne soit pas tout à fait The Rovers Return, la star de Corrie a fièrement montré la structure en bois – le tout décoré de lumières et prêt pour « une fête à deux ».







(Image: Beverleycallard / Instagram)









(Image: Beverleycallard / Instagram)



Faisant allusion à la nouvelle de l’annulation des bulles de Noël, Beverley, maman de deux enfants, a déclaré aux fans que Jon, qu’elle appelle affectueusement Megashag, avait passé la journée à s’assurer qu’ils pouvaient encore célébrer.

Elle a écrit sur Instagram: « COVID Noël n’est pas ce que nous espérions, alors Jon (Megashag) a passé la journée à préparer son pub de jardin pour une fête à deux!

« Nous sommes dingues! »

Entouré de guirlandes lumineuses et équipé d’un éventail de spiritueux, le pub Bev est l’endroit idéal pour un petit verre de Noël.

Les publications précédentes sur Instagram montrent des impressions de motos sur les murs, ainsi que des bouteilles de spiritueux, notamment Jack Daniels, Smirnoff et Malibu.







(Image: Beverleycallard / Instagram)







(Image: Beverleycallard / Instagram)



Une courte promenade à quelques pas le long du chemin du jardin depuis la porte de sa cuisine, c’est l’endroit idéal pour elle et Jon pour se diriger vers une moitié rapide.

Les années précédentes, Beverley a passé la saison des fêtes avec ses enfants Rebecca et Joshua, le fils de Jon, et tous leurs petits-enfants.

Mais cette année, il semble que ce ne sera que son quatrième mari Jon le grand jour.