Je suis une célébrité Beverley Callard était reconnaissante pour le sens de l’humour de la légende de Coronation Street, Julie Goodyear, pendant son épreuve contre le cancer.

Bev, qui a joué Liz McDonald dans le feuilleton ITV, a eu besoin d’une hystérectomie alors qu’elle n’avait que 33 ans.

L’actrice, qui a quitté le château I’m A Celeb la nuit dernière, dit qu’elle a été inondée de sympathie et de soutien de ses co-stars, mais c’est le sens de l’humour de Julie qui l’a vraiment aidée.

Beverley, qui avait un bébé de 18 mois à l’époque, a déclaré qu’elle restait souvent éveillée la nuit en pleurant et en se demandant si sa féminité touchait à sa fin.

Mais Julie, qui jouait Bet Lynch, avait exactement le tonique dont elle avait besoin.







(Image: Daily Mirror)



Bev a déclaré au Daily Star: « Julie Goodyear était fantastique. J’avais eu beaucoup de gens qui disaient: » Oh, pauvre petite « , et cela vous fait vous sentir plus mal que jamais. Mais Julie avait une approche différente.

«Un jour, j’étais dans ma loge et j’ai entendu ça frapper à la porte. Quand je suis allé l’ouvrir, Julie se tenait là, vêtue d’une cagoule.« Qu’est-ce que tu fais? J’ai dit: «Je pensais juste que tu avais besoin de quelque chose pour te faire rire», dit-elle en riant.

« Julie est venue et s’est assise dans ma loge et a dit: ‘Écoutez, j’ai subi une hystérectomie et vous allez bien, mais laissez-moi vous dire ceci – après vous allez vous faire chier comme un léopard des neiges ». Nous sommes tous les deux tombés en riant. »







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Beverley, 63 ans, a quitté le château hier soir aux côtés de la journaliste Victoria Derbyshire.

Alors qu’elle discutait avec Ant et Dec, elle a plaisanté en disant qu’elle donnerait à son fils à l’écran Simon Gregson, qui joue Steve McDonald, une gifle la prochaine fois qu’elle le verrait.

Dec a déclaré à Bev: « Votre fils à l’écran, Simon Gregson, avait dit: ‘Rebecca, votre fille, est végétalienne et je suis sûr que Bev l’a fait pour toutes les bonnes raisons – sa santé et pour sauver la planète’.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



« Après une pause, il a ajouté: » Et si vous croyez cela, je suis une mangue « . »

Beverley a ri pendant que Ant la poussait à «dire clairement» si elle était devenue végétalienne ou non pour le spectacle, mais elle a remis les pendules à l’heure.

Elle a insisté: « Non. Je l’ai commencé en mars parce que j’ai eu une opération et j’ai vu ce documentaire qui dit que vos articulations guérissent plus vite si vous êtes à base de plantes. C’est ce que j’ai fait. »

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV