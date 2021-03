La légende de CORONATION Street, Beverley Callard, a révélé qu’elle allait se refaire une beauté afin de prolonger sa carrière.

L’actrice – qui a quitté son rôle de Liz McDonald dans le feuilleton ITV l’année dernière après 31 ans – dit qu’elle ressent le besoin de le faire pour pouvoir continuer à agir malgré l’âgisme et le sexisme de l’industrie.

S’exprimant sur le dernier épisode de la série YouTube Girl Talk de l’auteur à succès Melanie Blake, Beverley a déclaré: «Je ne le fais pour personne d’autre.

«J’ai 63 ans, je ne veux pas être plus jeune mais je ne veux pas que ma vie professionnelle se termine à cause du nombre d’années que je suis plutôt que de toute autre chose.

«De plus, je ne suis jamais content de moi, ce sont mes démons, je déteste les miroirs, je ne regarde pas les photos de moi-même et ce n’est pas une fausse modestie, je n’aime pas ça.

«Même si nous sommes dans la voiture et que Jon conduit et que je tire le rétroviseur, je dois le remettre en place, je déteste ça. C’est juste moi, alors j’ai l’impression que ma vie professionnelle ne prendra pas fin parce que de mon apparence. »

En plus de Corrie, l’actrice a joué dans Two Pints ​​of Lager and a Packet of Crisps et des tournées à guichets fermés des Thunder Girls et The Rocky Horror Picture Show.

Mais elle craint que sa carrière d’actrice ne soit terminée à moins qu’elle ne passe sous le bistouri – contre la volonté de son mari et de ses enfants.

Elle a ajouté: « Je veux le faire, je dois dire que Jon ne veut vraiment pas que je le fasse. Nous avons cinq enfants entre Jon et moi, et je n’en ai dit qu’à l’un d’eux et celui-là a dit ‘non Non Non Non Non’.

«Mais je vais le faire et je le fais pour moi.

« Comme je l’ai dit, je ne veux pas être plus jeune, je ne mentirai jamais sur mon âge, j’espère juste que cela me fera paraître un peu mieux. »

On lui a demandé si elle le faisait parce que si elle ne le faisait pas, elle n’obtiendrait pas ces rôles, Beverley a répondu: «Absolument. Et je déteste l’intimidation sous quelque forme que ce soit, mais parfois j’ai l’impression que nous sommes intimidés émotionnellement.

«J’espère que je n’y succomberai pas, mais peut-être y ai-je succombé en le faisant. Je ne critique pas les autres femmes pour leur apparence, je travaille dans l’industrie du fitness depuis plus de 35 ans.

«Je ne préconiserais jamais d’être un phasme ou une patate de canapé, l’idée même d’être en forme et en bonne santé est de se sentir en bonne santé et de se sentir bien dans sa peau.

« Peu importe votre taille ou votre âge, mais malheureusement, le monde ne le voit pas de cette façon. »

