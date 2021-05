Beverley Callard de Coronation Street achète un scooter Vespa de 5000 £ pour «  vieillir honteusement  »

La légende de CORONATION Street, Beverley Callard, a acheté une Vespa de 5 000 £ et a juré de «vieillir honteusement».

L’actrice, 64 ans, a fait son retour sur les réseaux sociaux en beauté hier après une absence de cinq semaines.

Poursuivre notre becquet de savons blog en direct pour plus de nouvelles et de potins…

Instagram

Beverley Callard a éclaboussé sur une nouvelle Vespa[/caption]

Revenant sur Instagram sur un scooter italien chic, Beverley a redécouvert sa soif de vivre depuis que les restrictions de verrouillage ont été assouplies.

Elle a écrit: «Bonjour à tous, je sais que j’ai été un peu ennuyeuse et un peu calme ici récemment. J’espère que tout le monde profite de la vie maintenant que certaines restrictions ont été levées, nous le sommes certainement.

« @ Jonmmac55 et moi avons vécu quelques petites aventures que je suis ravi de partager avec vous bientôt, mais pour le moment … je voulais vous montrer ceci … vieillir honteusement ..

Instagram

L’actrice veut « vieillir honteusement »[/caption]

Instagram

Elle a regardé la lune avec son nouveau scooter[/caption]

«Merci à Chris de @colchesterkawasaki de m’avoir aidé à choisir le @vespa parfait. Service client fantastique si vous cherchez à en obtenir un . »

L’actrice de Liz McDonald est amoureuse de son mari Jon, qu’elle a surnommé «megashag» pendant son passage sur I’m A Celebrity Get Me Out of Here.

Beverley a récemment révélé qu’elle allait sous le couteau pour se refaire une beauté afin de prolonger sa carrière.

L’actrice – qui a quitté son rôle de Liz McDonald après 31 ans – a déclaré qu’elle ressentait le besoin de le faire pour pouvoir continuer à agir malgré l’âgisme et le sexisme de l’industrie.

Instagram

Beverley avec son mari Jon[/caption]

S’exprimant sur la série YouTube Girl Talk de l’auteur Melanie Blake, elle a déclaré: «Je ne le fais pour personne d’autre.

«En fait, je ne veux pas être plus jeune, mais je ne veux pas que ma vie professionnelle se termine à cause du nombre d’années que je suis plutôt que de toute autre chose.

«De plus, je ne suis jamais content de moi, ce sont mes démons, je déteste les miroirs, je ne regarde pas les photos de moi et ce n’est pas une fausse modestie, je n’aime pas ça.

«Même si nous sommes dans la voiture et que Jon conduit et que je baisse le rétroviseur, je dois le remettre en place, je déteste ça. C’est juste moi, alors j’ai le sentiment que ma vie professionnelle ne se terminera peut-être pas à cause de mon apparence.

Rex

L’actrice a joué Liz McDonald pendant 31 ans[/caption]

En plus de Corrie, l’actrice a joué dans Two Pints ​​of Lager and a Packet of Crisps et des tournées à guichets fermés des Thunder Girls et The Rocky Horror Picture Show.

Mais elle craint que sa carrière d’actrice ne soit terminée à moins qu’elle ne passe sous le bistouri – contre la volonté de son mari et de ses enfants.





Elle a ajouté: «Je veux le faire, je dois dire que Jon ne veut vraiment pas que je le fasse. Nous avons cinq enfants entre Jon et moi, et je n’en ai parlé qu’à l’un d’entre eux et celui-là a dit «non non non non non».

«Mais je vais le faire et je le fais pour moi.

« Comme je l’ai dit, je ne veux pas être plus jeune, je ne mentirai jamais sur mon âge, j’espère juste que cela me fera paraître un peu mieux. »

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici