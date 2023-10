Bevan French nommé Steve Prescott MBE Betfred Super League Man of Steel 2023 | Actualités de la Ligue de Rugby

Bevan French a été nommé Man of Steel de la Super League pour 2023

Bevan French a été nommé lauréat de cette année du prestigieux prix Steve Prescott MBE Betfred Super League Man of Steel.

L’opposant des Wigan Warriors, qui avait déjà été nominé pour le prix du joueur de l’année de la Super League en 2020, a reçu cette distinction après avoir joué un rôle central dans la victoire de son équipe dans le Bouclier des leaders de la Ligue et atteindre la Grande Finale de samedi après avoir excellé. suite à son passage de l’aile aux mi-temps cette année.

Les Français, nommés dans la Dream Team de la Super League de cette année, ont battu la concurrence du co-meilleur buteur d’essais de la Super League et star des adversaires de Wigan, les Dragons Catalans à Old Trafford, Tom Johnstone et l’arrière latéral de St Helens, Jack Welsby, pour remporter le prix.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

L’Australien est le premier joueur de Wigan à remporter ce prix depuis Sam Tomkins, désormais avec les Catalans, en 2012 et c’est la 12e fois au total qu’un joueur du club reçoit cette distinction depuis sa création en 1977.

French a été nommé vainqueur lors de la soirée de remise des prix de la Rugby League à Manchester, la talonneuse internationale anglaise Sinead Peach ayant remporté le prix Woman of Steel pour son rôle en aidant York Valkyrie à remporter le League Leaders’ Shield et à remporter son premier triomphe dans la Grande Finale de la Super League féminine Betfred. .

Lewis King, vainqueur de la Coupe du monde en fauteuil roulant en Angleterre, a quant à lui été nommé lauréat du premier prix Wheels of Steel pour ses performances impressionnantes pour les London Roosters dans la Betfred Wheelchair Super League.

Au total, 17 récompenses ont été décernées à l’Emirates Old Trafford, Adrian Lam remportant le prix d’entraîneur de l’année en Super League après avoir supervisé les Leigh Leopards soulevant la Betfred Challenge Cup pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle et les guidant vers un premier match. -hors apparence.

Steve Prescott MBE Homme d’Acier – Bevan français (Wigan Warriors) ; Femme d’Acier – Sinead Peach (York Valkyrie) ; Roues en acier – Lewis King (Coqs de Londres) ; Joueur du championnat Betfred de l’année – Dean Parata (Broncos de Londres) et Lachlan Walmsley (Panthers d’Halifax); Joueur de l’année Betfred League One – Reiss Butterworth (Béliers de Dewsbury). Jeune joueur de l’année en Super League Betfred – Josh Thewlis (Loups de Warrington) ; Jeune joueuse de l’année de la Super League féminine Betfred – Caitlin Casey (Rhinocéros de Leeds) ; Jeune joueur de l’année de la Super League en fauteuil roulant Betfred – Josh Butler (Rhinos de Leeds) ; Jeune joueur de l’année du championnat Betfred – Bill Leyland (Broncos de Londres) ; Jeune joueur de l’année Betfred League One – Ciaran Walker (Workington Town). Entraîneur de l’année en Super League Betfred – Adrian Lam (Léopards de Leigh) ; Entraîneur de l’année en Super League féminine Betfred – Lindsay Anfield (York Valkyrie) ; Entraîneur de l’année de la Super League en fauteuil roulant Betfred – Tom Coyd MBE (Coqs de Londres) ; Entraîneur de l’année du championnat Betfred – Mike Eccles (Broncos de Londres) ; Entraîneur de l’année Betfred League One – Liam Finn (Béliers de Dewsbury). Fondation de l’année – Les pilleurs de tumulus. Prix ​​Glen’s Spirit of Super League – La famille Burrow.

Lindsay Anfield a remporté l’équivalent de la Super League féminine après avoir guidé York vers une saison réussie et l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Tom Coyd, a remporté le prix en fauteuil roulant pour son travail avec les London Roosters.

L’ailier des Warrington Wolves, Josh Thewlis, a été nommé jeune joueur de l’année en Super League, tandis que le demi-arrière des Leeds Rhinos, Caitlin Casey, a remporté le prix du jeune joueur de la Super League féminine et qu’un autre Rhinos, Josh Butler, a remporté l’équivalent en fauteuil roulant.

Comme annoncé avant la cérémonie, le Glen’s Spirit of Super League Award a été remis à la famille de Rob Burrow MBE, pour son soutien inspirant à l’ancien demi-arrière des Leeds Rhinos et de l’Angleterre depuis son diagnostic de maladie du motoneurone il y a quatre ans.

Regardez la grande finale masculine de la Betfred Super League et la grande finale de la Betfred Wheelchair Super League en direct Sports aériens Cette fin de semaine. Diffusez également la meilleure ligue de rugby et plus encore MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois.