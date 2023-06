Bev Risman: L’ancien international de rugby à double code décède à l’âge de 85 ans | Actualités de la Ligue de Rugby

Bev Risman a représenté l’Angleterre et les Lions dans l’union de rugby avant de passer à la ligue de rugby

L’ancien international à double code Bev Risman est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé la Rugby Football League.

Risman a représenté l’Angleterre et a fait une tournée avec les Lions britanniques et irlandais dans l’union de rugby avant de passer à la ligue avec Leigh en 1961 et de déménager plus tard à Leeds.

Fils d’un autre grand joueur de la ligue de rugby à Gus Risman, il a été capitaine de la Grande-Bretagne lors de la Coupe du monde de 1968 et a remporté le championnat et la Challenge Cup avec Leeds.

Il a été contraint de prendre sa retraite sur blessure en 1970 mais est resté une figure influente du jeu. Il a aidé à établir une ligue de rugby étudiante, a dirigé Fulham et est devenu directeur des Broncos de Londres.

Risman est né à Salford mais a grandi à Cumbria, et est ensuite retourné dans le nord pour occuper le poste de président de Carlisle.

Il a été ajouté au tableau d’honneur du sport en 2005, a été président de la RFL en 2010 et a reçu un OBE pour ses services à la ligue de rugby en 2012.

Le directeur général de RFL, Tony Sutton, a déclaré: « Au nom de la RFL et du sport, nous adressons nos condoléances à la famille et aux amis de Bev Risman – et nous rendons hommage à un homme qui a tant contribué aux codes du rugby en tant que joueur, et à ligue de rugby dans une telle gamme de rôles après sa retraite. »

Leeds a annoncé qu’une minute de silence aurait lieu avant le match de Super League de vendredi entre les Rhinos et Huddersfield, les joueurs portant des brassards noirs en signe de respect.

Risman a fait 162 apparitions pour Leeds, marquant 611 buts et marquant 20 essais pour le club. Quatre de ses buts sont survenus lors de la célèbre victoire de Leeds lors de la finale de la Challenge Cup « Watersplash » de 1968 contre Wakefield.