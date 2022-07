BEV de Bill Gates soutient la startup de climatisation Blue Frontier

La climatisation a le potentiel de garder les gens au frais le changement climatique continue de rendre la planète plus chaude. Dans le même temps, la technologie de climatisation conventionnelle utilise beaucoup d’énergie, ce qui signifie qu’elle contribue au changement climatique – et aura un effet plus important car de plus en plus de personnes ont besoin de climatiseurs pour rester à l’aise ou même survivre.

Actuellement, la climatisation est responsable de près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serreselon une analyse de scientifiques du Department of Energy’s Laboratoire national des énergies renouvelables et Centre de recherche de Palo Alto de Xerox sorti en mars. Ces émissions devraient s’aggraver à mesure que de plus en plus de personnes installent des climatiseurs, en particulier en Inde, en Chine et en Indonésie, selon une déclaration conjointe du NREL et de Xerox PARC.

“C’est une bonne et une mauvaise chose” Jason Woods, ingénieur de recherche senior NREL et co-auteur de la nouvelle étude, a déclaré dans un communiqué sur la recherche. “C’est bien que davantage de personnes puissent bénéficier d’un confort amélioré, mais cela signifie également que beaucoup plus d’énergie est utilisée et que les émissions de carbone augmentent.”

La technologie de climatisation conventionnelle utilise un cycle de compression de vapeur pour refroidir l’air. Dans ce système, le réfrigérant est utilisé pour effectuer le refroidissement.

Les chlorofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures faisaient autrefois partie des réfrigérants les plus courants dans les climatiseurs, mais ces produits chimiques appauvrissent la couche d’ozone et sont progressivement éliminés. Il existe quelques dizaines d’alternatives qui ne nuisent pas à la couche d’ozone, mais elles ont toujours un potentiel de réchauffement global élevé.

De plus, beaucoup d’énergie dans un climatiseur conventionnel est utilisée pour sur-refroidir l’air afin de le rendre moins humide et plus confortable.

Sur les 1 950 millions de tonnes de dioxyde de carbone libérées chaque année par l’énergie utilisée pour alimenter la climatisation, 531 millions de ces tonnes servent à refroidir l’air et 599 millions à éliminer l’humidité, selon les recherches du NREL et de Xerox PARC. 820 millions de tonnes supplémentaires proviennent des fuites de réfrigérants et des gaz à effet de serre émis lors de la fabrication et du transport des climatiseurs.

“Nous avons déjà rendu la technologie centenaire existante presque aussi efficace que possible”, a déclaré Woods dans le communiqué. “Pour obtenir un changement transformationnel de l’efficacité, nous devons examiner différentes approches sans les limites de celle qui existe.”

C’est le but de Frontière bleue. La startup travaille sur une technologie qui rendra la climatisation plus efficace avec moins de sous-produits environnementaux nocifs, et vient de remporter un tour de table de 20 millions de dollars dirigé par le fonds d’investissement Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures.