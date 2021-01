Beurre de cacao: pour soulager les malheurs de l’hiver

Le beurre de cacao aide à hydrater votre peau, à gérer vos cheveux et constitue une excellente source d’antioxydants. Il aide également à renforcer votre immunité et aide à maintenir un cœur en bonne santé. Le Dr Geeta Grewal, chirurgienne esthétique et experte en beauté et bien-être, répertorie certaines des meilleures utilisations du beurre de cacao.

Solution aux plaies buccales

Si vous avez tendance à avoir des plaies buccales douloureuses ou si vos lèvres développent des cloques récurrentes, utilisez un peu de beurre de cacao pour les garder hydratées et cela réduira également les risques de récidive. Appliquez chaque jour et bientôt vous pourrez surmonter ce problème.

Brunes attrayantes

Si vous voulez rendre vos brunes attrayantes en ajoutant un peu de brillance et une teinte de couleur aux cheveux, un masque capillaire au cacao est quelque chose à essayer. Mélangez une tasse de gel d’aloe vera pur, 1/2 tasse de poudre de cacao pur et 1/4 tasse de miel, 1 cuillère à soupe de revitalisant préféré (comme Suave Coconut). Mélangez les ingrédients dans un bol et vous obtenez un traitement au chocolat rebondissant, brillant et très odorant pour les brunes.

Utile pour éliminer les vergetures

Si votre peau a des vergetures, le beurre de cacao est le meilleur moyen d’alléger sa marque. Le beurre de cacao est une véritable graisse épaisse qui se dissout à la température corporelle. Nettoyez la partie de votre peau avec du savon et laissez-les sécher à l’aide d’une serviette. Appliquez des quantités suffisantes de beurre de cacao pour envelopper vos vergetures. Massez le beurre de cacao sur votre peau en mouvements sphériques jusqu’à ce qu’il soit absorbé. C’est un traitement facile et à domicile pour surmonter les vergetures, que ce soit en raison d’une augmentation de la graisse ou d’une grossesse.

La liberté des cheveux crépus

Vous pouvez utiliser du beurre de cacao pour coiffer vos cheveux et éloigner les frisottis. Surtout en hiver, on a tendance à avoir les cheveux rugueux, pour les rendre brillants et surmonter le gel, il suffit de frotter une petite quantité de beurre de cacao dans vos paumes et de les lisser. Vous pouvez y mélanger un peu d’huile de noix de coco ou une huile essentielle pour lui donner un parfum.

Guérir les problèmes de régénération de la peau

Si vous avez un problème de régénération de la peau comme des brûlures, de l’eczéma ou une infection, frottez une petite quantité de beurre de cacao pur sur la peau brûlée pour surmonter les ecchymoses. Assurez-vous qu’il ne contient pas d’alcool, de parfums ou d’autres additifs qui finissent par rendre la peau encore plus enflammée et sensible. Cela devrait être pur.

Alléger les cicatrices

Vous pouvez obtenir une texture lisse de votre peau lorsque le beurre de cacao pénètre dans le derme de la peau et aide à estomper les cicatrices, les marques ou les taches solaires sur la peau. Il a de riches propriétés anti-oxydantes et il est populaire pour son efficacité dans la routine de soins de la peau. Il a des propriétés calmantes qui ont une valeur nutritive et peuvent être facilement absorbées. Le beurre de cacao contient de la vitamine E et aide à réparer la peau.

Des rasages en douceur

Préférez le beurre de cacao pour un rasage doux et non irritant. Pendant le rasage, mélangez une forme de barre de beurre de cacao avec des lotions à raser absolument selon vos préférences. Le beurre de cacao est bon pour la peau surtout lorsque vous vous rasez en hiver, la peau devient rugueuse et morte. Ainsi, votre peau sera incroyablement lisse.

Guérit la peau craquelée

Si votre peau est sensible en hiver, essayez le cacao pour guérir les peaux mortes et peler. Surtout la peau des mains et des jambes est sensible et craquelée car elle perd son hydratation, appliquez du beurre de cacao et nourrissez votre peau craquelée et sèche en une semaine.

Améliorer l’immunité

Comme la recherche montre que le beurre de cacao est utile pour renforcer le système immunitaire. Incorporer plus de beurre de cacao dans votre alimentation et votre style de vie peut également favoriser l’équilibre hormonal. Certaines des conditions médicales dans lesquelles il bénéficie sont les troubles de l’humeur, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, la fibromyalgie, l’arthrite et bien d’autres.

Relaxation

Si vous êtes si fatigué ou si vous voulez vous détendre après une journée stressante, prenez un long bain. Le beurre de cacao est un ajout incroyable à un bain chaud. Non seulement vous apprécierez le parfum profond et riche de vanille et de chocolat, mais votre bain devient un havre soyeux et doux contre le stress de la vie. Déposez environ 2 cuillères à soupe de beurre de cacao dans l’eau chaude ou vous pouvez ajouter et pimenter votre bain en ajoutant votre huile préférée et sentir le stress fondre. La même chose peut être faite pour les pieds trempés pour talonner les pieds secs.

Bon pour la santé cardiaque

Le beurre de cacao réduit le risque de crise cardiaque car il contribue au métabolisme des graisses. Des recherches récentes contestent l’état d’esprit précédent selon lequel toutes les graisses sont mauvaises, mais nous pouvons introduire des graisses saines dans notre alimentation en ajoutant du beurre de cacao à notre alimentation. Le composant polyphénolique du beurre de cacao n’est pas mauvais pour les patients cardiaques car il peut être préféré dans l’alimentation.